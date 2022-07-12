https://tr.sputniknews.com/20220712/tuncelide-tur-minibusu-devrildi-19-kisi-yaralandi-1058613004.html

Tunceli'de tur minibüsü devrildi: 19 kişi yaralandı

Tunceli'de tur minibüsü devrildi: 19 kişi yaralandı

Bayram tatili için gittikleri Karadeniz gezisinden dönenlerin olduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunceli-Erzincan... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T08:56+0300

2022-07-12T08:56+0300

2022-07-12T08:56+0300

türkiye

tunceli

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058612859_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_077ec645d7a7b88567f73fded2c2210a.jpg

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

türkiye

tunceli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tunceli, kaza