https://tr.sputniknews.com/20220712/tuncelide-tur-minibusu-devrildi-19-kisi-yaralandi-1058613004.html
Tunceli'de tur minibüsü devrildi: 19 kişi yaralandı
Tunceli'de tur minibüsü devrildi: 19 kişi yaralandı
Bayram tatili için gittikleri Karadeniz gezisinden dönenlerin olduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunceli-Erzincan... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T08:56+0300
2022-07-12T08:56+0300
2022-07-12T08:56+0300
türkiye
tunceli
kaza
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Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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Tunceli'de tur minibüsü devrildi: 19 kişi yaralandı
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Bayram tatili için gittikleri Karadeniz gezisinden dönenlerin olduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunceli-Erzincan Karayolu’nun Ağlayan Kayalar mevkiinde şarampole devrildi. Kazada 3’ü ağır 19 kişinin yaralandı.
Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.