https://tr.sputniknews.com/20220712/turkiye-suriyeye-insani-yardimlarin-uzatilmasini-memnuniyetle-karsiladi-1058640262.html

Türkiye, Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T21:57+0300

2022-07-12T21:57+0300

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türkiye

türkiye

suriye

dışişleri bakanlığı

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"Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Suriye’deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile iş birliği halinde sürdürecektir."

türkiye

suriye

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türkiye, suriye, dışişleri bakanlığı