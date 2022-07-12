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https://tr.sputniknews.com/20220712/turkiye-suriyeye-insani-yardimlarin-uzatilmasini-memnuniyetle-karsiladi-1058640262.html
Türkiye, Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı
Türkiye, Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T21:57+0300
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türkiye
türkiye
suriye
dışişleri bakanlığı
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"Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Suriye’deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile iş birliği halinde sürdürecektir."
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türkiye, suriye, dışişleri bakanlığı

Türkiye, Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

21:57 12.07.2022 (güncellendi: 21:58 12.07.2022)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılması kararını memnuniyetle karşıladı.
"Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suriye’deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile iş birliği halinde sürdürecektir."
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