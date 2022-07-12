https://tr.sputniknews.com/20220712/turkiyede-sigortali-sayisi-bir-yilda-767-bin-kisi-artti-1058626354.html

Türkiye’de sigortalı sayısı bir yılda 767 bin kişi arttı

Türkiye’de sigortalı sayısı bir yılda 767 bin kişi arttı

SGK'nin verilerine göre, sigortalı sayısı, bu yılın Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 767 bin kişi artarak 25 milyon 29 bin kişi oldu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T13:40+0300

2022-07-12T13:40+0300

2022-07-12T13:40+0300

ekonomi

türkiye

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

bağ-kur

sigorta

iş

işçi

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Türkiye'de sigortalı sayısı, bu yılın Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 767 bin kişi artarak 25 milyon 29 bin kişi oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı, geçen yıl yüzde 96.7 ile en yüksek seviyesine ulaştı.Kurumun gelirleri, bu yılın Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 35.9 milyar lira arttı. 2020'de yüzde 67.5 olan prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık ödemelerini karşılama oranı, 2021'de 8 puan artarak yüzde 75.5'e yükseldi.10 sigortalının 4'ü İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daKurumun sigortalı sayısı, bu yılın Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, 767 bin kişi artarak 25 milyon 29 bin kişi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa, aktif sigortalıların en fazla olduğu iller olarak sıralandı. Bu illerdeki sigortalı sayısı toplam sigortalıların yüzde 42'sini oluşturdu. Bu yılın Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, 4/a (SSK) kapsamında zorunlu sigortalı sayısı 612 bin kişi, 4/b (Bağ-Kur) zorunlu sigortalı sayısı 78 bin kişi arttı. Böylece, bu yıl Nisan itibarıyla 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı 16 milyon 406 bin, 4/b kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı 3 milyon 32 bin oldu.İşyeri sayısı 2 milyon 99 bine ulaştıKuruma kayıtlı işyeri sayısı, bu yılın Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, 71 bin 792 artarak, 2 milyon 99 bine ulaştı. İş yeri sayısı en çok artan iller sırasıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Muğla olarak sıralandı. Aynı dönemler kıyaslandığında, emekli sayısı 327 bin 764 kişi artarak 13 milyon 764 bine yükseldi. Emekli sayısı en çok artan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

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türkiye, sosyal güvenlik kurumu (sgk), bağ-kur, sigorta, iş, işçi