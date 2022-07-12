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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/ukrayna-savunma-bakanligi-ulkenin-guneyini-ozgurlestirmek-icin-hazirlik-yapiyoruz-1058641567.html
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ülkenin güneyini özgürleştirmek için hazırlık yapıyoruz
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ülkenin güneyini özgürleştirmek için hazırlık yapıyoruz
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, Ukraynalı istihbaratçıların Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'in talimatıyla ülkenin... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T19:48+0300
2022-07-12T19:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
güney
ukrayna savunma bakanlığı
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"Sadece hazırlık yapmıyoruz, istihbarat çalışması yürütüyoruz. Ana görevimiz, Rusya'nın planlarını, niyetlerini, konuşlanma yerlerini açığa çıkarmak ve böylece Genelkurmay Başkanlığı'nın savunma güçlerinin eylemlerini planlayabilmesini sağlamak" diyen Skibitskiy, bu görevi yerine getirmek için tüm kuvvetleri ve araçları kullanacaklarını kaydetti.Zelenskiy'in verdiği görevi yerine getireceklerini belirten Skibitskiy, "Ancak birçok şey, bize sunacakları yardıma, daha aktif karşı taarruzlar gerçekleştirmek için biriktirdiğimiz potansiyele bağlı olacak" ifadelerini kullandı.
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ukrayna, rusya, güney, ukrayna savunma bakanlığı

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ülkenin güneyini özgürleştirmek için hazırlık yapıyoruz

19:48 12.07.2022
© REUTERS / Carlos BarriaUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© REUTERS / Carlos Barria
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, Ukraynalı istihbaratçıların Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'in talimatıyla ülkenin güneyini özgürleştirme operasyonuna hazırlandığını, Rus ordusunun konuşlanma planlarının ve yerlerini açığa çıkarılmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi.
"Sadece hazırlık yapmıyoruz, istihbarat çalışması yürütüyoruz. Ana görevimiz, Rusya'nın planlarını, niyetlerini, konuşlanma yerlerini açığa çıkarmak ve böylece Genelkurmay Başkanlığı'nın savunma güçlerinin eylemlerini planlayabilmesini sağlamak" diyen Skibitskiy, bu görevi yerine getirmek için tüm kuvvetleri ve araçları kullanacaklarını kaydetti.

Zelenskiy'in verdiği görevi yerine getireceklerini belirten Skibitskiy, "Ancak birçok şey, bize sunacakları yardıma, daha aktif karşı taarruzlar gerçekleştirmek için biriktirdiğimiz potansiyele bağlı olacak" ifadelerini kullandı.
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