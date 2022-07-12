https://tr.sputniknews.com/20220712/ukrayna-savunma-bakanligi-ulkenin-guneyini-ozgurlestirmek-icin-hazirlik-yapiyoruz-1058641567.html

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ülkenin güneyini özgürleştirmek için hazırlık yapıyoruz

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ülkenin güneyini özgürleştirmek için hazırlık yapıyoruz

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, Ukraynalı istihbaratçıların Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'in talimatıyla ülkenin... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T19:48+0300

2022-07-12T19:48+0300

2022-07-12T19:48+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

güney

ukrayna savunma bakanlığı

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"Sadece hazırlık yapmıyoruz, istihbarat çalışması yürütüyoruz. Ana görevimiz, Rusya'nın planlarını, niyetlerini, konuşlanma yerlerini açığa çıkarmak ve böylece Genelkurmay Başkanlığı'nın savunma güçlerinin eylemlerini planlayabilmesini sağlamak" diyen Skibitskiy, bu görevi yerine getirmek için tüm kuvvetleri ve araçları kullanacaklarını kaydetti.Zelenskiy'in verdiği görevi yerine getireceklerini belirten Skibitskiy, "Ancak birçok şey, bize sunacakları yardıma, daha aktif karşı taarruzlar gerçekleştirmek için biriktirdiğimiz potansiyele bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

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ukrayna, rusya, güney, ukrayna savunma bakanlığı