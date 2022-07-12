https://tr.sputniknews.com/20220712/ukrayna-savunma-bakanligi-ulkenin-guneyini-ozgurlestirmek-icin-hazirlik-yapiyoruz-1058641567.html
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ülkenin güneyini özgürleştirmek için hazırlık yapıyoruz
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ülkenin güneyini özgürleştirmek için hazırlık yapıyoruz
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, Ukraynalı istihbaratçıların Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'in talimatıyla ülkenin... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T19:48+0300
2022-07-12T19:48+0300
2022-07-12T19:48+0300
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"Sadece hazırlık yapmıyoruz, istihbarat çalışması yürütüyoruz. Ana görevimiz, Rusya'nın planlarını, niyetlerini, konuşlanma yerlerini açığa çıkarmak ve böylece Genelkurmay Başkanlığı'nın savunma güçlerinin eylemlerini planlayabilmesini sağlamak" diyen Skibitskiy, bu görevi yerine getirmek için tüm kuvvetleri ve araçları kullanacaklarını kaydetti.Zelenskiy'in verdiği görevi yerine getireceklerini belirten Skibitskiy, "Ancak birçok şey, bize sunacakları yardıma, daha aktif karşı taarruzlar gerçekleştirmek için biriktirdiğimiz potansiyele bağlı olacak" ifadelerini kullandı.
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ukrayna, rusya, güney, ukrayna savunma bakanlığı
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ülkenin güneyini özgürleştirmek için hazırlık yapıyoruz
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Sözcüsü Vadim Skibitskiy, Ukraynalı istihbaratçıların Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'in talimatıyla ülkenin güneyini özgürleştirme operasyonuna hazırlandığını, Rus ordusunun konuşlanma planlarının ve yerlerini açığa çıkarılmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi.
"Sadece hazırlık yapmıyoruz, istihbarat çalışması yürütüyoruz. Ana görevimiz, Rusya'nın planlarını, niyetlerini, konuşlanma yerlerini açığa çıkarmak ve böylece Genelkurmay Başkanlığı'nın savunma güçlerinin eylemlerini planlayabilmesini sağlamak" diyen Skibitskiy, bu görevi yerine getirmek için tüm kuvvetleri ve araçları kullanacaklarını kaydetti.
Zelenskiy'in verdiği görevi yerine getireceklerini belirten Skibitskiy, "Ancak birçok şey, bize sunacakları yardıma, daha aktif karşı taarruzlar gerçekleştirmek için biriktirdiğimiz potansiyele bağlı olacak" ifadelerini kullandı.