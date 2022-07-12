https://tr.sputniknews.com/20220712/uluslararasi-enerji-ajansi-baskani-dunya-bu-kadar-buyuk-bir-enerji-krizine-hic-tanik-olmamisti-1058619920.html
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T11:33+0300
2022-07-12T11:33+0300
2022-07-12T11:33+0300
ukrayna krizi
enerji
uluslararası enerji ajansı (iea)
fatih birol
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Sidney'de düzenlenen küresel bir enerji forumunda konuşan Birol, ilk küresel enerji krizinin yaşandığını söyledi.Birol, Ukrayna krizine dayalı olarak petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.Küresel bir enerji krizi yaşandığını belirten Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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enerji, uluslararası enerji ajansı (iea), fatih birol
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı." dedi.
Sidney'de düzenlenen küresel bir enerji forumunda konuşan Birol, ilk küresel enerji krizinin yaşandığını söyledi.
Birol, Ukrayna krizine dayalı olarak petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Küresel bir enerji krizi yaşandığını belirten Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.