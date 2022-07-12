https://tr.sputniknews.com/20220712/yargitaydan-park-yasagina-uymayarak-olume-neden-olan-surucuye-ceza-1058621609.html

Yargıtay’dan park yasağına uymayarak ölüme neden olan sürücüye ceza

Yargıtay’dan park yasağına uymayarak ölüme neden olan sürücüye ceza

Yargıtay, yasak yere park eden ve uyarıcı ışığını yakmayan tır sürücüsünün, meydana gelen ölümlü kazada "kusurlu" olduğuna ve "taksirle öldürme" suçundan... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T12:02+0300

2022-07-12T12:02+0300

2022-07-12T12:02+0300

türkiye

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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, park yapılması yasak olan yerde bekleyen tıra arkadan gelen motosikletlinin çarparak hayatını kaybettiği olayda, tır şoförünün ‘taksirle öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi.Dairenin kararına göre, Kocaeli'de bir tır şoförü, sağ şeride aracını park ederek 22 dakika bekledi. Bu sırada, park halindeki tırı fark etmeyen ve arkadan tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayın ardından tır şoförü hakkında, ‘taksirle öldürme’ suçundan dava açıldı ancak Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık tır şoförünün beraatine karar verdi.Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, Trafik Kanunu'nun 62'inci maddesine göre, yerleşim birimleri içerisindeki yollarda izin verilen alanlar dışındaki yerlerde yükleme, boşaltma, yolcu indirip bindirme ve arıza durumları dışında kamyon, tır ve iş makinalarının park etmenin yasak olduğu belirtildi.Dava konusu olayda, tır şoförünün sağ şeride park etmiş halde beklediğine işaret edilen kararda, "Bu sırada hiçbir uyarıcı ışığını da yakmadığı dikkate alındığında, sanığın kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu anlaşılmıştır" denildi. Kararda, açıklanan nedenlerle sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu kaydedildi.

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yargıtay, dava, karar, ceza