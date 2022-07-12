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https://tr.sputniknews.com/20220712/yasak-elma-dizisindeki-yildiz-karakteri-icin-film-cekilecek-disney-plusta-yayinlanacak-1058627467.html
Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakterinin filmi çekilecek: Disney Plus'ta yayınlanacak
Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakterinin filmi çekilecek: Disney Plus'ta yayınlanacak
Yasak Elma dizisinde oyuncu Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin filmi çekilecek. Film, Disney Plus'ta yayınlanacak. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T13:57+0300
2022-07-12T14:08+0300
yasak elma
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eda ece
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FOX TV dizisi Yasak Elma'da oyuncu Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız'ın filmi çekilecek.TV100'de Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı 'Yasak Elma' dizisi 6. sezonunda da FOX’ta seyirciyle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda dizinin yeni sezon hikayesi ve devam edecek oyuncuları belli olacak. Medyapım’ın fenomen dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 6. sezonunda final yapması planlanıyor.Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, 14 Haziran’da Türkiye pazarına giren Disney Plus’ın marka ve yetenek yüzleri arasında yer alıyor. Bu yaz platform için çekeceği dizi projesi ertelenen oyuncunun filmde başrol oynayacağı öğrenildi.Yasak Elma bittikten sonra Yıldız'ın çekilecek olan filmi Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220119/eda-ece-tekrar-koronaviruse-yakalandi-yasak-elma-maske-kimsin-sen-ve-ev-halkina-hayirli-olsun-1052905030.html
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yasak elma, eda ece

Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakterinin filmi çekilecek: Disney Plus'ta yayınlanacak

13:57 12.07.2022 (güncellendi: 14:08 12.07.2022)
© YouTube / Yasak ElmaEda Ece
Eda Ece - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© YouTube / Yasak Elma
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Yasak Elma dizisinde oyuncu Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin filmi çekilecek. Film, Disney Plus'ta yayınlanacak.
FOX TV dizisi Yasak Elma'da oyuncu Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız'ın filmi çekilecek.
TV100'de Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı 'Yasak Elma' dizisi 6. sezonunda da FOX’ta seyirciyle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda dizinin yeni sezon hikayesi ve devam edecek oyuncuları belli olacak. Medyapım’ın fenomen dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 6. sezonunda final yapması planlanıyor.
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, 14 Haziran’da Türkiye pazarına giren Disney Plus’ın marka ve yetenek yüzleri arasında yer alıyor. Bu yaz platform için çekeceği dizi projesi ertelenen oyuncunun filmde başrol oynayacağı öğrenildi.
Yasak Elma bittikten sonra Yıldız'ın çekilecek olan filmi Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak.
Eda Ece - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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