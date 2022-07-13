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AB, uyarlanmış Kovid-19 aşılarının normalden daha etkili olacağını bildirdi
AB, uyarlanmış Kovid-19 aşılarının normalden daha etkili olacağını bildirdi
Avrupa Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale İdaresi (HERA) Direktörü Pierre Delsaux, yeni varyantlara uyarlanmış Kovid-19 aşılarının yakın zamanda mevcut... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T18:40+0300
2022-07-13T18:40+0300
2022-07-13T18:40+0300
koronavirüs
aşı
koronavirüs
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Delsaux, Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon ile Kovid-19'da son durumla ilgili Avrupa Parlamentosunda düzenlenen oturuma katıldı.Aşı firmalarının Kovid-19'un ilk türü ve varyantlarına karşı çift etkili aşılar üzerinde çalıştıklarına değinen Delsaux, bu yeni aşıların her halükarda eskilerinden daha etkili olacağını belirtti.Delsaux, yeni aşıların Omicron'un BA.1 veya BA.4/BA.5 varyantlarından hangilerini temel aldıkları konusunda yorum yapmaktan kaçındı.Andrea Ammon da "Şu anda gördüğümüz şey yeni bir Kovid-19 dalgasının başlangıcı. Salgının henüz bitmediğine dair hiç şüphe yok ve rehavete vakit yok. Hala ciddi hastalık riski altında olan ve en kısa sürede korunmaya ihtiyacı bulunan insanlar var." diye konuştu.Ammon, Avrupa Birliği'nde 60-79 yaş arasında ve "her yaştan tıbbi açıdan savunmasız" kişilere ikinci takviye dozlarının önerildiğini hatırlattı.
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aşı, koronavirüs
AB, uyarlanmış Kovid-19 aşılarının normalden daha etkili olacağını bildirdi
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Avrupa Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale İdaresi (HERA) Direktörü Pierre Delsaux, yeni varyantlara uyarlanmış Kovid-19 aşılarının yakın zamanda mevcut aşılardan daha iyi koruma sunacağını söyledi.
Delsaux, Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon ile Kovid-19'da son durumla ilgili Avrupa Parlamentosunda düzenlenen oturuma katıldı.
Aşı firmalarının Kovid-19'un ilk türü ve varyantlarına karşı çift etkili aşılar üzerinde çalıştıklarına değinen Delsaux, bu yeni aşıların her halükarda eskilerinden daha etkili olacağını belirtti.
Delsaux, yeni aşıların Omicron'un BA.1 veya BA.4/BA.5 varyantlarından hangilerini temel aldıkları konusunda yorum yapmaktan kaçındı.
Andrea Ammon da "Şu anda gördüğümüz şey yeni bir Kovid-19 dalgasının başlangıcı. Salgının henüz bitmediğine dair hiç şüphe yok ve rehavete vakit yok. Hala ciddi hastalık riski altında olan ve en kısa sürede korunmaya ihtiyacı bulunan insanlar var." diye konuştu.
Ammon, Avrupa Birliği'nde 60-79 yaş arasında ve "her yaştan tıbbi açıdan savunmasız" kişilere ikinci takviye dozlarının önerildiğini hatırlattı.