Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220713/19-yasindaki-universite-ogrencisi-dugunde-maganda-kursunuyla-kalbinden-vuruldu-1058677909.html
19 yaşındaki üniversite öğrencisi düğünde maganda kurşunuyla kalbinden vuruldu
19 yaşındaki üniversite öğrencisi düğünde maganda kurşunuyla kalbinden vuruldu
Amasya'da 19 yaşındaki üniversite öğrenicisi Beste Koçak, katıldığı sünnet düğününde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T18:48+0300
2022-07-13T18:52+0300
amasya
türkiye
maganda kurşunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058677431_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_5d3e433d30c4e4da7063ff0f71005089.jpg
Amasya merkeze bağlı Tatar köyünde Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Amasya'ya gelen Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Beste Koçak, köyde yakının sünnet düğününe katıldı.Düğün sırasında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu yere yığılan Koçak, çağrılan ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Ameliyata alınan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, rastgele ateş ederken tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen Selahattin A.'yı gözaltına aldı. Beste Koçak, otopsi sonrası Tatar köyünde toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20210913/dugunde-maganda-kursunuyla-basindan-vuruldu-1048851465.html
amasya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058677431_37:0:584:410_1920x0_80_0_0_ce4e332c7d4c8207e235001828b909b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
amasya, maganda kurşunu

19 yaşındaki üniversite öğrencisi düğünde maganda kurşunuyla kalbinden vuruldu

18:48 13.07.2022 (güncellendi: 18:52 13.07.2022)
© DHABeste Koçak
Beste Koçak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Amasya'da 19 yaşındaki üniversite öğrenicisi Beste Koçak, katıldığı sünnet düğününde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Amasya merkeze bağlı Tatar köyünde Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Amasya'ya gelen Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Beste Koçak, köyde yakının sünnet düğününe katıldı.
Düğün sırasında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu yere yığılan Koçak, çağrılan ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, rastgele ateş ederken tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen Selahattin A.'yı gözaltına aldı. Beste Koçak, otopsi sonrası Tatar köyünde toprağa verildi.
ambulans - acil servis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
TÜRKİYE
Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu
13 Eylül 2021, 06:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала