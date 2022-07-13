https://tr.sputniknews.com/20220713/19-yasindaki-universite-ogrencisi-dugunde-maganda-kursunuyla-kalbinden-vuruldu-1058677909.html

19 yaşındaki üniversite öğrencisi düğünde maganda kurşunuyla kalbinden vuruldu

19 yaşındaki üniversite öğrencisi düğünde maganda kurşunuyla kalbinden vuruldu

Amasya'da 19 yaşındaki üniversite öğrenicisi Beste Koçak, katıldığı sünnet düğününde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T18:48+0300

2022-07-13T18:48+0300

2022-07-13T18:52+0300

amasya

türkiye

maganda kurşunu

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Amasya merkeze bağlı Tatar köyünde Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Amasya'ya gelen Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Beste Koçak, köyde yakının sünnet düğününe katıldı.Düğün sırasında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu yere yığılan Koçak, çağrılan ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Ameliyata alınan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, rastgele ateş ederken tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen Selahattin A.'yı gözaltına aldı. Beste Koçak, otopsi sonrası Tatar köyünde toprağa verildi.

https://tr.sputniknews.com/20210913/dugunde-maganda-kursunuyla-basindan-vuruldu-1048851465.html

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amasya, maganda kurşunu