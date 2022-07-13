https://tr.sputniknews.com/20220713/6li-masanin-altinci-toplantisi-7-agustosta-1058661260.html

6'lı masanın altıncı toplantısı 7 Ağustos'ta

6'lı masanın altıncı toplantısı 7 Ağustos'ta

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisi altıncı toplantısını 7 Ağustos'ta yapacak. Toplantı Saadet Partisi'nin ev... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T12:33+0300

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Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için bir araya gelen altı muhalefet partisi, altıncı toplantısını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.İlk tur toplantılarının sonuncusu olacak görüşmede daha önceki toplantılarda alınan kararlar ve atılan adımlarla kurulan komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıda liderlerin yaptığı aylık toplantıların devam edip etmeyeceğine, edecekse de formatının nasıl olacağına karar verilecek.Altıncı toplantının ana gündem maddeleri arasında ekonominin de olması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220703/6li-masa-bugun-5-kez-toplanacak-1058243460.html

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chp, iyi parti, politika, dsp, gelecek partisi