6'lı masanın altıncı toplantısı 7 Ağustos'ta
© İHAGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, dördüncü kez bir araya geldi.
© İHA
Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisi altıncı toplantısını 7 Ağustos'ta yapacak. Toplantı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için bir araya gelen altı muhalefet partisi, altıncı toplantısını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
İlk tur toplantılarının sonuncusu olacak görüşmede daha önceki toplantılarda alınan kararlar ve atılan adımlarla kurulan komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıda liderlerin yaptığı aylık toplantıların devam edip etmeyeceğine, edecekse de formatının nasıl olacağına karar verilecek.
Altıncı toplantının ana gündem maddeleri arasında ekonominin de olması bekleniyor.
İlk tur toplantılarının sonuncusu olacak görüşmede daha önceki toplantılarda alınan kararlar ve atılan adımlarla kurulan komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıda liderlerin yaptığı aylık toplantıların devam edip etmeyeceğine, edecekse de formatının nasıl olacağına karar verilecek.
Altıncı toplantının ana gündem maddeleri arasında ekonominin de olması bekleniyor.
3 Temmuz, 08:03