https://tr.sputniknews.com/20220713/abdde-kurtaj-yasagina-karsi-yuzen-cozum-1058664145.html

ABD'de kürtaj yasağına karşı 'yüzen çözüm'

ABD'de kürtaj yasağına karşı 'yüzen çözüm'

ABD'de mahkeme kararını bir an önce yürürlüğe sokup kürtajı yasaklayan güney eyaletindeki mağdur kadınlara yardım amacıyla Kaliforniyalı bir doktordan yaratıcı... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T15:19+0300

2022-07-13T15:19+0300

2022-07-13T15:20+0300

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eyalet

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması ve tek tek eyaletlerin kürtajı yasaklayabilmesinin önünü açması dünya genelinde tepkileri beraberinde getirirken alternatif çözümlere de yenileri ekleniyor. Aralarında Meta ve Disney'in de bulunduğu büyük şirketler kürtaj olmak için seyahat edecek çalışanlarının masraflarını karşılama sözü verdi, Kaliforniyalı bir doktor da işi Meksika Körfezi'nde su üzerine taşımayı teklif etti. Kaliforniya Üniversitesi'nde kadın doğum uzmanı, jinekolog ve profesör Dr. Meg Autry, eyalet yasalarının kapsamına girmeyen sularda yüzecek bir gemide klinik açılmasını önerdi. Böylelikle özellikle mahkeme kararı sonrası yasak için hiç vakit kaybetmeyen güney eyaletlerdeki kadınlar kürtaj yaptırabilmek adına bunun hâlâ anayasal hak olduğu uzak eyaletlere gitmek zorunda kalmayacak. Açılımı 'Kadınların, eyalet yasaları nedeniyle tehlikede olan üreme sağlığı haklarını koruma' anlamına gelen 'PRROWESS' adındaki gemi için henüz fon toplama aşamasında olan Autry, AP ajansına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde üreme haklarına saldırı var. Ben de ömrüm boyunca üreme sağlığı ve seçim hakkının destekçisi oldum. Bunların yasaklandığı eyaletlerdeki insanların hak ettikleri sağlık hizmetlerini alabilmeleri için farklı seçenekler yaratmalı, ayrıca anlayışlı davranmalı ve yaratıcı olmalıyız." Geminin nerede faaliyet göstereceği ve kaç kadın kabul edebileceği gibi detaylar üzerinde hâlâ çalıştıklarını hatırlatan Audry, KCBS Radio'ya verdiği demeçte de 20 milyon dolara daha ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220709/beyaz-saray-onunde-kurtaji-yasallastirin-protestosu-1058531575.html

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abd, gemi, kadın, eyalet