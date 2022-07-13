https://tr.sputniknews.com/20220713/abdli-senator-menendez-turkiyeye-f-16-satilmasina-karsi-cikmaya-devam-edecegim-1058664925.html

ABD'li senatör Menendez: Türkiye'ye F-16 satılmasına karşı çıkmaya devam edeceğim

ABD'li senatör Menendez: Türkiye'ye F-16 satılmasına karşı çıkmaya devam edeceğim

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını desteklememe konusunda geri adım atmayacağını ifade etti. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T13:59+0300

2022-07-13T13:59+0300

2022-07-13T14:06+0300

dünya

abd

f-16

bob menendez

savaş uçağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044914531_0:0:1801:1013_1920x0_80_0_0_10c2df5936bfd0575d444cfb5b2f9e17.jpg

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını desteklememe yönündeki duruşundan geri adım atmayacağını söyledi.Politico muhabiri Andrew Desiderio'ya konuşan Menendez, bu konudaki duruşunun 'değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde' olmadığını belirtti.Menendez, daha önce satışa karşı çıkmasına 'Türkiye'de insan haklarının durumunu' gerekçe göstermişti.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ifade etmişti. Adımın gerçekleşmesi için Biden'ın Menendez ve Dış İlişkiler Komisyonu'nun Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch'in onayını alması gerekiyor.Politico, Beyaz Saray'ın konuyla ilgili olarak Menendez veya Risch'e baskı yapıp yapmayacağına ilişkin veri olmadığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220709/kongre-uyelerinden-bidena-f-16-mektubu-1058517663.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, f-16, bob menendez, savaş uçağı