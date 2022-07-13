Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220713/adanada-dugunde-cikan-ve-hastanede-suren-kavgada-darbedilen-doktordan-sikayet-1058652613.html
Adana'da düğünde çıkan ve hastanede süren kavgada darbedilen doktordan şikayet
Adana'da düğünde çıkan ve hastanede süren kavgada darbedilen doktordan şikayet
Adana'da, bir düğünde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden 4'ünün götürüldüğü hastanenin acil servisinde karşılaşan tarafların, yeniden kavga... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T06:18+0300
2022-07-13T06:18+0300
türkiye
adana
düğün
hastane
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058645237_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_d969dd521b9c87ed01c9f4f1abe2634e.jpg
Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, dün akşam iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden 4'ünün götürüldüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin acil servisinde karşılaşan tarafların yeniden kavga ettiği sırada, şüphelilerden bazılarının çocuk acilde görevli doktor T.A'nın boğazını sıktığı belirlendi.Doktor T.A'nın, kendisini darbeden zanlılar hakkında görevini tamamladıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:"Akşam saatlerinde hastanemiz acil servisinde yaşanan iki gurubun kavgasında, çocuk acilde görevli bir doktorumuz, olay sırasında kavga eden guruptan biri tarafından boğazı sıkılmak suretiyle darbedilmiştir. Görevli doktor arkadaşımız emniyet birimlerine şikayetçi olmuştur. Sağlıkta şiddetin son bulması dileğiyle doktor arkadaşımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."Düğünde çıkan kavga hastanede devam etmiştiMerkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki aile arasında çıkan kavgada biri tabancayla, 4'ü bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı.Yaralılardan 4'ünün araçlarla götürüldüğü ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi acil servisinde, aileler tekrar karşılaşınca yeniden kavga çıkmıştı.Bu sırada, acil serviste görevli sağlık çalışanları, korunmak amacıyla kendilerini bir odaya kilitleyerek durumu polise bildirmişti.İhbar üzerine hastaneye sevk edilen çok sayıda asayiş ve çevik kuvvet ekibi bazı şüphelileri gözaltına almıştı.ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, hastane hizmetlerinin kesintisiz devam ettiği bildirilmişti.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058645237_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_c8bfe718174ef394a74e1345fd5fb52c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, düğün, hastane, darp

Adana'da düğünde çıkan ve hastanede süren kavgada darbedilen doktordan şikayet

06:18 13.07.2022
© FotoğrafAdana'da düğündeki halayda başlayan kavga acil servise kadar taşındı: 5 yaralı
Adana'da düğündeki halayda başlayan kavga acil servise kadar taşındı: 5 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Adana'da, bir düğünde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden 4'ünün götürüldüğü hastanenin acil servisinde karşılaşan tarafların, yeniden kavga ettiği sırada darbedilen doktor şikayetçi oldu.
Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, dün akşam iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden 4'ünün götürüldüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin acil servisinde karşılaşan tarafların yeniden kavga ettiği sırada, şüphelilerden bazılarının çocuk acilde görevli doktor T.A'nın boğazını sıktığı belirlendi.
Doktor T.A'nın, kendisini darbeden zanlılar hakkında görevini tamamladıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
"Akşam saatlerinde hastanemiz acil servisinde yaşanan iki gurubun kavgasında, çocuk acilde görevli bir doktorumuz, olay sırasında kavga eden guruptan biri tarafından boğazı sıkılmak suretiyle darbedilmiştir. Görevli doktor arkadaşımız emniyet birimlerine şikayetçi olmuştur. Sağlıkta şiddetin son bulması dileğiyle doktor arkadaşımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Düğünde çıkan kavga hastanede devam etmişti

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki aile arasında çıkan kavgada biri tabancayla, 4'ü bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan 4'ünün araçlarla götürüldüğü ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi acil servisinde, aileler tekrar karşılaşınca yeniden kavga çıkmıştı.
Bu sırada, acil serviste görevli sağlık çalışanları, korunmak amacıyla kendilerini bir odaya kilitleyerek durumu polise bildirmişti.
İhbar üzerine hastaneye sevk edilen çok sayıda asayiş ve çevik kuvvet ekibi bazı şüphelileri gözaltına almıştı.
ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, hastane hizmetlerinin kesintisiz devam ettiği bildirilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала