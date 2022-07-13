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https://tr.sputniknews.com/20220713/adanada-kutuphanede-namaz-kilan-kisiyi-uyaran-gorevli-hakkinda-sorusturma-acildi-1058673348.html
Adana'da kütüphanede namaz kılan kişiyi uyaran görevli hakkında soruşturma açıldı
Adana'da kütüphanede namaz kılan kişiyi uyaran görevli hakkında soruşturma açıldı
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde namaz kılan bir gencin görevliler tarafından uyarıldığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T16:40+0300
2022-07-13T17:26+0300
türkiye
adana
kütüphane
soruşturma
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir gencin, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldığı iddia edildi.Kütüphane görevlisinin, namaz kılmak isteyen öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.'İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, "İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
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adana, kütüphane, soruşturma

Adana'da kütüphanede namaz kılan kişiyi uyaran görevli hakkında soruşturma açıldı

16:40 13.07.2022 (güncellendi: 17:26 13.07.2022)
© FotoğrafAdana'da kütüphanede namaz kılan kişiyi uyaran görevli hakkında soruşturma açıldı
Adana'da kütüphanede namaz kılan kişiyi uyaran görevli hakkında soruşturma açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Fotoğraf
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde namaz kılan bir gencin görevliler tarafından uyarıldığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz" dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir gencin, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldığı iddia edildi.
Kütüphane görevlisinin, namaz kılmak isteyen öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.

'İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, "İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
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