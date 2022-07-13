https://tr.sputniknews.com/20220713/adanada-kutuphanede-namaz-kilan-kisiyi-uyaran-gorevli-hakkinda-sorusturma-acildi-1058673348.html

Adana'da kütüphanede namaz kılan kişiyi uyaran görevli hakkında soruşturma açıldı

Adana'da kütüphanede namaz kılan kişiyi uyaran görevli hakkında soruşturma açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde namaz kılan bir gencin görevliler tarafından uyarıldığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T16:40+0300

2022-07-13T16:40+0300

2022-07-13T17:26+0300

türkiye

adana

kütüphane

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058673574_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ee86c9caea0e13b8c0708ba14f5fe23e.jpg

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir gencin, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldığı iddia edildi.Kütüphane görevlisinin, namaz kılmak isteyen öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.'İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, "İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, kütüphane, soruşturma