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Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama
Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak 4 yıldır aranan ve 5 Temmuz'da gözaltına alınan iki kardeş ile onları sakladığı öne... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T22:09+0300
2022-07-13T22:09+0300
adnan oktar
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tutuklama
firari
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2018’den bu yana aranan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.Adnan Oktar suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüten ve Oktar'ın silahlı yakın ekibinden olduğu belirlenen Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşler ile Paşa D, 5 Temmuz'da saklandıkları Başakşehir'deki hücre evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 194 mermi, 10 bin 465 dolar, 310 euro, 4 bin 75 lira ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşlerin, örgütün 'turnike' olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde oldukları, haklarında çok sayıda cinsel saldırı şikayeti bulunduğu ortaya çıkmıştı.
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adnan oktar, tutuklama, firari

Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama

22:09 13.07.2022
© AAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak 4 yıldır aranan ve 5 Temmuz'da gözaltına alınan iki kardeş ile onları sakladığı öne sürülen şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2018’den bu yana aranan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Adnan Oktar suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüten ve Oktar'ın silahlı yakın ekibinden olduğu belirlenen Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşler ile Paşa D, 5 Temmuz'da saklandıkları Başakşehir'deki hücre evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 194 mermi, 10 bin 465 dolar, 310 euro, 4 bin 75 lira ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.
Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşlerin, örgütün 'turnike' olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde oldukları, haklarında çok sayıda cinsel saldırı şikayeti bulunduğu ortaya çıkmıştı.
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