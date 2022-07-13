Alman basını: Putin, Batı'yı Ortadoğu'dan mahrum bıraktı

Die Welt yazarı Daniel-Dylan Böhmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'ya büyük çatışmaların çözümünde anahtar rol temin etmeyi başardığının altını çizerek bunun sonucunda ABD ve AB'nin Ortadoğu'daki müttefiklerinden mahrum kaldığını ifade etti.



ABD'nin Ukrayna'daki Rus özel askeri harekatına karşı küresel cephe oluşturmaya çalışırken Arap müttefikleri arasında ilk beklenmedik kaybını yaşadığını kaydeden Böhmer, Washington'un en önemli müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) harekatı kınamayı reddetmesinin şaşkınlık yarattığını yazdı.



Böhmer, sürecin nedeni olarak Batılı ülkelerin liberal yaklaşımının kabul görmemesini gösterirken Carpo analiz merkezi uzmanı Sebastian Sanz, "Batı'nın demokratik ideallerindeki hayal kırıklığı, Arap dünyasında hissedildi" yorumunu yaptı.