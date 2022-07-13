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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220713/alman-basini-putin-batiyi-ortadogudan-mahrum-birakti-1058678455.html
Alman basını: Putin, Batı'yı Ortadoğu'dan mahrum bıraktı
Alman basını: Putin, Batı'yı Ortadoğu'dan mahrum bıraktı
Alman Die Welt gazetesi, Rusya'nın Ortadoğu'daki rolünün güçlenmesi nedeniyle bölge ülkelerinin artık Batı'nın güvenilir müttefikleri olmadığını belirtti. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T19:37+0300
2022-07-13T19:39+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
ukrayna krizi
ortadoğu
batı
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Die Welt yazarı Daniel-Dylan Böhmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'ya büyük çatışmaların çözümünde anahtar rol temin etmeyi başardığının altını çizerek bunun sonucunda ABD ve AB'nin Ortadoğu'daki müttefiklerinden mahrum kaldığını ifade etti.ABD'nin Ukrayna'daki Rus özel askeri harekatına karşı küresel cephe oluşturmaya çalışırken Arap müttefikleri arasında ilk beklenmedik kaybını yaşadığını kaydeden Böhmer, Washington'un en önemli müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) harekatı kınamayı reddetmesinin şaşkınlık yarattığını yazdı.Böhmer, sürecin nedeni olarak Batılı ülkelerin liberal yaklaşımının kabul görmemesini gösterirken Carpo analiz merkezi uzmanı Sebastian Sanz, "Batı'nın demokratik ideallerindeki hayal kırıklığı, Arap dünyasında hissedildi" yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220630/putin-bati-kendini-tuzaga-dusurdu-1058168199.html
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vladimir putin, ukrayna krizi, ortadoğu, batı

Alman basını: Putin, Batı'yı Ortadoğu'dan mahrum bıraktı

19:37 13.07.2022 (güncellendi: 19:39 13.07.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Sputnik
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Alman Die Welt gazetesi, Rusya'nın Ortadoğu'daki rolünün güçlenmesi nedeniyle bölge ülkelerinin artık Batı'nın güvenilir müttefikleri olmadığını belirtti.
Die Welt yazarı Daniel-Dylan Böhmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'ya büyük çatışmaların çözümünde anahtar rol temin etmeyi başardığının altını çizerek bunun sonucunda ABD ve AB'nin Ortadoğu'daki müttefiklerinden mahrum kaldığını ifade etti.

ABD'nin Ukrayna'daki Rus özel askeri harekatına karşı küresel cephe oluşturmaya çalışırken Arap müttefikleri arasında ilk beklenmedik kaybını yaşadığını kaydeden Böhmer, Washington'un en önemli müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) harekatı kınamayı reddetmesinin şaşkınlık yarattığını yazdı.

Böhmer, sürecin nedeni olarak Batılı ülkelerin liberal yaklaşımının kabul görmemesini gösterirken Carpo analiz merkezi uzmanı Sebastian Sanz, "Batı'nın demokratik ideallerindeki hayal kırıklığı, Arap dünyasında hissedildi" yorumunu yaptı.
Президент РФ В. Путин посетил штаб-квартиру СВР - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı kendini tuzağa düşürdü
30 Haziran , 21:14
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