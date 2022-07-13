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Ankara Toptancı Hali'nde yangın
Ankara Toptancı Hali'nde yangın
Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı.Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.Kısa sürede yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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ankara, yangın, ankara büyükşehir belediyesi toptancı hali

Ankara Toptancı Hali'nde yangın

11:03 13.07.2022
© İHAAnkara Toptancı Hali'nde yangın
Ankara Toptancı Hali'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© İHA
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Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kısa sürede yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Haliç Köprüsü'nde metrobüste yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
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2 Temmuz, 14:35
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