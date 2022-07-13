https://tr.sputniknews.com/20220713/ankara-toptanci-halinde-yangin-1058657580.html
Ankara Toptancı Hali'nde yangın
Ankara Toptancı Hali'nde yangın
Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T11:03+0300
2022-07-13T11:03+0300
2022-07-13T11:03+0300
türkiye
ankara
yangın
ankara büyükşehir belediyesi toptancı hali
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058657421_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_9d62d3cdeca5c45ac0eb866d4bc01f06.jpg
Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı.Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.Kısa sürede yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220702/halic-koprusunde-seyir-halindeki-metrobuste-yangin-cikti-1058231284.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058657421_80:0:579:374_1920x0_80_0_0_e01bd6c701937bce1fd1351caff8a1f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, yangın, ankara büyükşehir belediyesi toptancı hali
Ankara Toptancı Hali'nde yangın
Abone ol
Ankara Toptancı Hali'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kısa sürede yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.