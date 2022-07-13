https://tr.sputniknews.com/20220713/anne-karninda-ters-donen-kopek-sezaryenle-kurtarildi-1058665909.html

Anne karnında ters dönen köpek sezaryenle kurtarıldı

Anne karnında ters dönen köpek sezaryenle kurtarıldı

Zonguldak’ta anne karnında ters dönen pomeranian cinsi köpeğin karnındaki yavru sezaryenle kurtarıldı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T14:22+0300

2022-07-13T14:22+0300

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zonguldak

yaşam

köpek

sezaryen

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Zonguldak’ta 6 yaşındaki hamile pomeranian boo cinsi köpek, rahatsızlığı nedeniyle kent merkezindeki Sempatik Veteriner Kliniği'ne getirildi. Veteriner Hekim Gökmen Koç’un yaptığı tetkikler sonucunda köpeğin doğumunun başladığının tespit edilmesinin yanında ilginç bir olay da yaşandı. Pomeranian cinsi köpeğin rahimindeki yavrunun vücudunun sağ tarafta, kafasının ise sol tarafta kaldığı belirlendi. Uzun süren ameliyatın ardından yavru, sezaryenle anneden alındı. Başarılı ameliyat geçiren yavru ve annenin durumun iyi olduğu öğrenildi.Başarılı bir ameliyatla köpeğin sağlık durumumun iyi olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Gökmen Koç, “6 yaş, pomeranian ırkı köpek gece başlayan akıntı şikayeti nedeniyle bize getirildi. Yeşil bir akıntı geliyor diye hasta sahibinden bilgi geldi. Güç doğum, kanala sıkışma, doğumu gerçekleştirememe gibi. Yaptığımız tetkiklerde öncelikle röntgen aldık. Röntgende yavrunun pozisyonun ters olduğunu gördük. Acil ameliyat kararı verdik. Kalp atışlarını aldık, sonra hemen ameliyata aldık. Ameliyat değişik bir vakaydı. 2 tane ovaryum, 2 tane rahim, yavru sağda büyüyor. Doğum başlayınca diğer korniyoya doğru kafası hareket ediyor. Bir korniyoları ayırdık, doğumu gerçekleştirdik. İkisi de sağlıklılar şimdi” dedi.

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zonguldak, köpek, sezaryen