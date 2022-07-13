https://tr.sputniknews.com/20220713/avrupa-ulkelerinden-turk-vatandaslarina-yeni-vize-kisitlamalari-1058663178.html

Avrupa ülkelerinden Türk vatandaşlarına yeni vize kısıtlamaları

Avrupa ülkelerinden Türk vatandaşlarına yeni vize kısıtlamaları

Fransa ve İspanya, Türk vatandaşlarının transit uçuşlarında vize uygulaması başlattılar. Uygulamanın diğer Avrupa ülkelerinde de yayılması bekleniyor. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T13:18+0300

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kısıtlama

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Fransa, 3 Temmuz'da yayınladığı kararla birlikte Türk vatandaşlarına transit uçuşlarda vize uygulamaya başladı. Karar öncesinde Türk vatandaşları, başka ülkelere olan seyahatlerini transit salonu terk etmedikleri ve bekleme süreleri 24 saati aşmadığı müddetçe Fransa üzerinden aktarmalı olarak, ek vize almadan gerçekleştirebiliyordu.Sol'un aktardığına göre Air France Havayolları’ndan Fransa’nın vize uygulama değişikliği hakkında yapılan 4 Temmuz tarihli açıklama şu şekilde:"03 Temmuz 2022 tarihi itibariyle, bir başka ülkeye varmak üzere bir Fransız havalimanının uluslararası bölgesini transit geçiş için kullanacak Türk vatandaşları, havaalanı transit vizesine (VTA – 'visa de transit aéroportuaire') tabi tutulacaktır.Aşağıda belirtilen kategoride bulunanlar, bu transit geçiş vizesinden muaf tutulacaktır:İspanya'dan da vize kısıtlamasıİspanya tarafından bugün yayınlanan açıklama göre, İspanya'nın da Türk vatandaşlarına transit uçuşlarda vize uygulaması başlatacağı duyuruldu.Türk Hava Yolları’nın bugün yayınladığı bültende, "4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren İspanya'nın Türkiye Cumhuriyeti umuma mahsus pasaportlu yolculardan havalimanı transit vizesi (ATV) talep edeceği Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı tarafından, meydan otoritesi aracılığıyla tarafımıza bildirildi" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220705/turkiyeden-akpmye-rapor-vize-reddi-yuzde-300-artti-1058318856.html

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