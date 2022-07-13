https://tr.sputniknews.com/20220713/avusturya-ve-almanya-dogalgaz-isbirligini-guclendirmek-icin-ortak-bir-bildiri-imzaladi-1058650137.html

Avusturya ve Almanya doğalgaz işbirliğini güçlendirmek için ortak bir bildiri imzaladı

Avusturya ve Almanya doğalgaz işbirliğini güçlendirmek için ortak bir bildiri imzaladı

Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler Avusturya ve Almanya'nın gaz alanında ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir bildiri imzaladıklarını açıkladı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T01:39+0300

2022-07-13T01:39+0300

2022-07-13T01:40+0300

avusturya

ukrayna krizi

almanya

rusya

doğalgaz

alexander van der bellen

robert habeck

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Viyana’ya resmi temaslarda bulunmak üzere giden Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler ile olası bir doğalgaz darboğazına karşı iki ülke arasında gaz akışını güvence altına almak için ortak bildiriye imza attı.Zor dönemlerden geçildiğini kaydeden Habeck, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek "Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız, bunun için de bilinçli kullanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor" dedi.İki ülke arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Van der Bellen de halihazırda yaşanan sorunların aşılmasında iş birliğinin önemine işaret ederek "Doğalgaz tedarikini güvence altına alabilmek için Avrupa’nın dayanışma içinde olması çok belirleyici. Bu nedenle Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz acil durumunda iş birliği yapma hususunda anlaştı" değerlendirmesinde bulundu.İki ülke arasında yapılan anlaşma; doğalgaz depolama tesislerinin kullanımı, doğalgaz arzının çeşitlendirilmesi ve gaz sıkıntısı durumunda dahi borulardan gaz akışının sağlanması için karşılıklı destek olunmasını kapsıyor.

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avusturya, almanya, rusya, doğalgaz, alexander van der bellen, robert habeck