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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220713/avusturya-ve-almanya-dogalgaz-isbirligini-guclendirmek-icin-ortak-bir-bildiri-imzaladi-1058650137.html
Avusturya ve Almanya doğalgaz işbirliğini güçlendirmek için ortak bir bildiri imzaladı
Avusturya ve Almanya doğalgaz işbirliğini güçlendirmek için ortak bir bildiri imzaladı
Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler Avusturya ve Almanya'nın gaz alanında ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir bildiri imzaladıklarını açıkladı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T01:39+0300
2022-07-13T01:40+0300
avusturya
ukrayna krizi
almanya
rusya
doğalgaz
alexander van der bellen
robert habeck
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Viyana’ya resmi temaslarda bulunmak üzere giden Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler ile olası bir doğalgaz darboğazına karşı iki ülke arasında gaz akışını güvence altına almak için ortak bildiriye imza attı.Zor dönemlerden geçildiğini kaydeden Habeck, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek "Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız, bunun için de bilinçli kullanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor" dedi.İki ülke arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Van der Bellen de halihazırda yaşanan sorunların aşılmasında iş birliğinin önemine işaret ederek "Doğalgaz tedarikini güvence altına alabilmek için Avrupa’nın dayanışma içinde olması çok belirleyici. Bu nedenle Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz acil durumunda iş birliği yapma hususunda anlaştı" değerlendirmesinde bulundu.İki ülke arasında yapılan anlaşma; doğalgaz depolama tesislerinin kullanımı, doğalgaz arzının çeşitlendirilmesi ve gaz sıkıntısı durumunda dahi borulardan gaz akışının sağlanması için karşılıklı destek olunmasını kapsıyor.
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avusturya, almanya, rusya, doğalgaz, alexander van der bellen, robert habeck

Avusturya ve Almanya doğalgaz işbirliğini güçlendirmek için ortak bir bildiri imzaladı

01:39 13.07.2022 (güncellendi: 01:40 13.07.2022)
© AFP 2022 / CARINA JOHANSENNorveç - doğalgaz
Norveç - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / CARINA JOHANSEN
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Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler Avusturya ve Almanya'nın gaz alanında ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir bildiri imzaladıklarını açıkladı.
Viyana’ya resmi temaslarda bulunmak üzere giden Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler ile olası bir doğalgaz darboğazına karşı iki ülke arasında gaz akışını güvence altına almak için ortak bildiriye imza attı.
Zor dönemlerden geçildiğini kaydeden Habeck, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek "Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız, bunun için de bilinçli kullanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor" dedi.
İki ülke arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Van der Bellen de halihazırda yaşanan sorunların aşılmasında iş birliğinin önemine işaret ederek "Doğalgaz tedarikini güvence altına alabilmek için Avrupa’nın dayanışma içinde olması çok belirleyici. Bu nedenle Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz acil durumunda iş birliği yapma hususunda anlaştı" değerlendirmesinde bulundu.
İki ülke arasında yapılan anlaşma; doğalgaz depolama tesislerinin kullanımı, doğalgaz arzının çeşitlendirilmesi ve gaz sıkıntısı durumunda dahi borulardan gaz akışının sağlanması için karşılıklı destek olunmasını kapsıyor.
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