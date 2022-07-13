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Bakan Akar: Önümüzdeki hafta Rusya ve Ukrayna heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak
Bakan Akar: Önümüzdeki hafta Rusya ve Ukrayna heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak
Milli Savunma Bakanı Akar, "Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T20:39+0300
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'İstanbul'daki tahıl toplantısı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları belirtti:-Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul’da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı.-Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı.-Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak.
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Bakan Akar: Önümüzdeki hafta Rusya ve Ukrayna heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak

20:39 13.07.2022 (güncellendi: 20:45 13.07.2022)
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak" dedi.
'İstanbul'daki tahıl toplantısı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları belirtti:
-Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul’da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı.
-Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı.
-Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak.
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