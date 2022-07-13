https://tr.sputniknews.com/20220713/bakan-bozdag-turkiyede-darbeler-devri-kapanmistir-1058673188.html

Bakan Bozdağ: Türkiye'de darbeler devri kapanmıştır

Bakan Bozdağ: Türkiye'de darbeler devri kapanmıştır

Bakan Bozdağ, "15 Temmuz'da bu milletin verdiği mücadele, sadece FETÖ'cülere karşı değil, onları destekleyen, yularını elinde tutan ülkelere ve güçlere karşı... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T16:35+0300

2022-07-13T16:35+0300

2022-07-13T17:13+0300

bekir bozdağ

politika

adalet bakanlığı

yüksek hızlı tren (yht)

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Millet Bahçesi ile Aile Sağlık Merkezi'nin toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 6. yılı olduğunu hatırlatarak, 15 Temmuz'da milletine, devletine, Meclis'ine, hükümetine, vatanına, bayrağına sahip çıkan ve bu mücadeleyi yaparken şehadet şerbetini içen bütün şehitleri rahmetle andığını, gazilere sıhhatli uzun ömür dilediğini söyledi.15 Temmuz darbe teşebbüsünün, FETÖ'nün TSK içindeki teröristlerle tek başına yapabileceği bir iş olmadığını vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:Türkiye üzerinde kim ne hesap yaparsa yapsın bunun Türk halkından döneceğini ifade eden Bozdağ, "Bu ülkede darbe teşebbüsü ya da darbe, muhtıra, rüyası görenlere böyle rüya gördürmek isteyenlere cesaret verenler ve böyle rüya peşinde koşanlar bilmelidir ki artık Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır. Türk milleti 15 Temmuz'da kendi eliyle bu kapıları tamamen sonuna kadar kapatmıştır. Birileri yeniden açmaya yeltenir ise yine karşısında aziz Türk milletini bulacaktır. Türkiye'nin yürüyüşünü ne terör örgütleri ne de onları yenileyen, destekleyen ülkeler durduramayacaktır" diye konuştu.'YHT coğrafi nedenlerle gecikti'Ardından Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'ne değinen Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, yüksek hızlı tren (yht)