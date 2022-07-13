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Başakşehir, Mesut Özil'i kadrosuna kattı
Başakşehir, Mesut Özil'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oldu. İstanbul ekibi transferi sosyal... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T17:35+0300
2022-07-13T17:35+0300
spor
mesut özil
başakşehir
fenerbahçe
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Süper Lig'de mücadele eden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i transfer etti. Turuncu-lacivertli ekip transferi 'Kır Zincirlerini' şarkısı ile açıkladı.2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil, 37 resmi maçta forma giyerken 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Mesut Özil, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşattıFenerbahçe Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte hayal kırıklığı yaşattı.Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası sevinci yaşayan Mesut Özil, Fenerbahçe'de performansıyla beklentileri karşılayamadı.Mesut'un 2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma katılması, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirdi.Ünlü futbolcu, sergilediği oyunla sevenlerine hayal kırıklığı yaşatırken, saha içinden çok saha dışında yaşadıklarıyla gündemde kaldı.Formsuz görüntüsü ve istikrarsızlığı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 33 yaşındaki Mesut, teknik direktör İsmail Kartal döneminde ise kadro dışı bırakıldı.
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mesut özil, başakşehir, fenerbahçe

Başakşehir, Mesut Özil'i kadrosuna kattı

17:35 13.07.2022
© AFP 2022Mesut Özil
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022
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Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oldu. İstanbul ekibi transferi sosyal medyadan açıkladı.
Süper Lig'de mücadele eden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i transfer etti. Turuncu-lacivertli ekip transferi 'Kır Zincirlerini' şarkısı ile açıkladı.
2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil, 37 resmi maçta forma giyerken 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Mesut Özil, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşattı

Fenerbahçe Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte hayal kırıklığı yaşattı.
Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası sevinci yaşayan Mesut Özil, Fenerbahçe'de performansıyla beklentileri karşılayamadı.
Mesut'un 2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma katılması, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirdi.
Ünlü futbolcu, sergilediği oyunla sevenlerine hayal kırıklığı yaşatırken, saha içinden çok saha dışında yaşadıklarıyla gündemde kaldı.
Formsuz görüntüsü ve istikrarsızlığı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 33 yaşındaki Mesut, teknik direktör İsmail Kartal döneminde ise kadro dışı bırakıldı.
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