https://tr.sputniknews.com/20220713/benzine-indirim-bekleniyor-1058654457.html

Benzine indirim bekleniyor

Benzine indirim bekleniyor

14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T09:48+0300

2022-07-13T09:48+0300

2022-07-13T09:48+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor.Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 6.67 değer kaybederek 99 dolara geriledi. Bu durum benzine indirim olarak yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.T24'ün aktardığına göre 1lira 52 kuruş indirim bekleniyor.İndirim öncesi benzin fiyatları Ankara'da 25.32 TL, İstanbul'da 25.21 TL, İzmir'de ise 25.33 TL.

https://tr.sputniknews.com/20220705/benzine-zam-bekleniyor-1058320344.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benzin, benzin fiyatları, türkiye