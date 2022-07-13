https://tr.sputniknews.com/20220713/benzine-indirim-bekleniyor-1058654457.html
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T09:48+0300
2022-07-13T09:48+0300
2022-07-13T09:48+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
türkiye
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Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor.Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 6.67 değer kaybederek 99 dolara geriledi. Bu durum benzine indirim olarak yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.T24'ün aktardığına göre 1lira 52 kuruş indirim bekleniyor.İndirim öncesi benzin fiyatları Ankara'da 25.32 TL, İstanbul'da 25.21 TL, İzmir'de ise 25.33 TL.
https://tr.sputniknews.com/20220705/benzine-zam-bekleniyor-1058320344.html
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benzin, benzin fiyatları, türkiye
Benzine indirim bekleniyor
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14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 6.67 değer kaybederek 99 dolara geriledi. Bu durum benzine indirim olarak yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
T24'ün aktardığına göre 1lira 52 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim öncesi benzin fiyatları Ankara'da 25.32 TL, İstanbul'da 25.21 TL, İzmir'de ise 25.33 TL.