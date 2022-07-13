Türkiye
SON DAKİKA| Euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220713/berlinde-kamuya-ait-binalar-artik-geceleri-aydinlatilmayacak-1058668942.html
Berlin'de kamuya ait binalar artık geceleri aydınlatılmayacak
Berlin'de kamuya ait binalar artık geceleri aydınlatılmayacak
Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı ve Kızıl Saray olarak bilinen belediye binasının gece aydınlatılmayacağı açıklandı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T15:45+0300
2022-07-13T15:45+0300
ukrayna krizi
almanya
kamu
enerji
tasarruf
elektrik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058669419_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_2566f962d54d37779daeec7425f27d2c.jpg
Berlin Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Franziska Giffey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, kamuya ait binaların enerji tasarrufu nedeniyle geceleri aydınlatılmamasından yana olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz durumda, enerji tasarrufu için tüm seçeneklerin incelenmesi gerekir. Önceliğimiz acı vermeyen tasarruflardır" dedi. Giffey, enerji tasarrufu için her fırsatın kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Çocukken odada kimse olmadığında ışıklar sönerdi. Bu çok basit ve yeni bir şey değil" ifadesini kullandı. Hür Demokrat Partili (FDP) Sebastian Czaja, enerji sıkıntısının yanı sıra elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle televizyon kulesi, Brandenburg Kapısı veya Zafer Anıtı gibi kamuya ait yerlerin gece yarısından sonra aydınlatılmamasını önermişti.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058669419_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d3c3dbd75997bc58867910eb45c0b44e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, kamu, enerji, tasarruf, elektrik

Berlin'de kamuya ait binalar artık geceleri aydınlatılmayacak

15:45 13.07.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLBrandenburg Kapısı
Brandenburg Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
Abone olTelegram
Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı ve Kızıl Saray olarak bilinen belediye binasının gece aydınlatılmayacağı açıklandı.
Berlin Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Franziska Giffey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, kamuya ait binaların enerji tasarrufu nedeniyle geceleri aydınlatılmamasından yana olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz durumda, enerji tasarrufu için tüm seçeneklerin incelenmesi gerekir. Önceliğimiz acı vermeyen tasarruflardır" dedi.
Giffey, enerji tasarrufu için her fırsatın kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Çocukken odada kimse olmadığında ışıklar sönerdi. Bu çok basit ve yeni bir şey değil" ifadesini kullandı.
Hür Demokrat Partili (FDP) Sebastian Czaja, enerji sıkıntısının yanı sıra elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle televizyon kulesi, Brandenburg Kapısı veya Zafer Anıtı gibi kamuya ait yerlerin gece yarısından sonra aydınlatılmamasını önermişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала