https://tr.sputniknews.com/20220713/berlinde-kamuya-ait-binalar-artik-geceleri-aydinlatilmayacak-1058668942.html
Berlin'de kamuya ait binalar artık geceleri aydınlatılmayacak
Berlin'de kamuya ait binalar artık geceleri aydınlatılmayacak
Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı ve Kızıl Saray olarak bilinen belediye binasının gece aydınlatılmayacağı açıklandı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T15:45+0300
2022-07-13T15:45+0300
2022-07-13T15:45+0300
ukrayna krizi
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kamu
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tasarruf
elektrik
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Berlin Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Franziska Giffey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, kamuya ait binaların enerji tasarrufu nedeniyle geceleri aydınlatılmamasından yana olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz durumda, enerji tasarrufu için tüm seçeneklerin incelenmesi gerekir. Önceliğimiz acı vermeyen tasarruflardır" dedi. Giffey, enerji tasarrufu için her fırsatın kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Çocukken odada kimse olmadığında ışıklar sönerdi. Bu çok basit ve yeni bir şey değil" ifadesini kullandı. Hür Demokrat Partili (FDP) Sebastian Czaja, enerji sıkıntısının yanı sıra elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle televizyon kulesi, Brandenburg Kapısı veya Zafer Anıtı gibi kamuya ait yerlerin gece yarısından sonra aydınlatılmamasını önermişti.
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almanya, kamu, enerji, tasarruf, elektrik
Berlin'de kamuya ait binalar artık geceleri aydınlatılmayacak
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı ve Kızıl Saray olarak bilinen belediye binasının gece aydınlatılmayacağı açıklandı.
Berlin Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Franziska Giffey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, kamuya ait binaların enerji tasarrufu nedeniyle geceleri aydınlatılmamasından yana olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz durumda, enerji tasarrufu için tüm seçeneklerin incelenmesi gerekir. Önceliğimiz acı vermeyen tasarruflardır" dedi.
Giffey, enerji tasarrufu için her fırsatın kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Çocukken odada kimse olmadığında ışıklar sönerdi. Bu çok basit ve yeni bir şey değil" ifadesini kullandı.
Hür Demokrat Partili (FDP) Sebastian Czaja, enerji sıkıntısının yanı sıra elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle televizyon kulesi, Brandenburg Kapısı veya Zafer Anıtı gibi kamuya ait yerlerin gece yarısından sonra aydınlatılmamasını önermişti.