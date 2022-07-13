Beşiktaş Sportif Direktörü'nden transfer açıklaması: İki oyuncuyu da kadromuza katmak istiyoruz
16:03 13.07.2022 (güncellendi: 16:08 13.07.2022)
© AACeyhun Kazancı
© AA
Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı, Avusturya'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Hem Emirhan Topçu hem de Emrecan Uzunhan'ı kadromuza katmak istiyoruz. Umarım ikisini de kadroya katabiliriz. İki transfer de belli bir noktaya gelmiş durumda" dedi.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Avusturya kampında gündeme dair açıklamalar yaparken transfer konusuna da değindi.
Kazancı'nın açıklamaları şöyle:
"Defansta bir Türk stoper çalışmamız devam ediyor. Yaptığımız 3 transferle ana çatıyı kurduk. Mutlaka eklemeler olacak, görüşmelerimiz var. Yabancı oyuncu anlamında birtakım eklemeler olabilir.
Rıdvan, Beşiktaş'a para kazandırarak hayallerini gerçekleştirmek istiyor, hiç sorun yok. Frankfurt bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyordu, bitmedi. Son anda sekteye uğrayınca, Rıdvan'la ilgili transferi şu an için durdurdular. Rıdvan transferi, o satışa bağlı. Ersin için gelen bir teklif yok. Frankfurt gibi ciddileşen bir durum olursa, aynı cümleleri Ersin için de kullanırım. İki oyuncumuz da mutlu şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Frankfurt'un teklifi olduğu dönem Torino'nun da teklifi olmuştu Rıdvan için ama devamı gelmedi. Rıdvan da Ersin de akademimizden yetişen, çok değer verdiğimiz kardeşlerimiz. Bu ailenin fertleri. Rıdvan şu an burada, devam eden bir süreç var.
Serdar bizim kardeşimiz, tıpkı Rıdvan gibi Ersin gibi, bizim evladımız. Bir hata yaptı. Bunu farklı yerlere çekmenin, uzatmanın alemi yok. Yapmış olduğu hareketler doğru değildi, uygun bulmadık. Yönetim Kurulu kararıyla da kadro dışı bıraktık.
Hem Emirhan Topçu hem de Emrecan Uzunhan'ı kadromuza katmak istiyoruz. Umarım ikisini de kadroya katabiliriz. İki transfer de belli bir noktaya gelmiş durumda.
‘Weghorst'un opsiyonu 10 milyon euro’
Weghorst'un opsiyonu 10 milyon euro. Burnley'nin gelecek sezon Premier League'e çıkıp çıkmayacağı da önemli olacak ama daha çok erken. Eğer çıkamazlarsa daha uygun bir durum oluşabileceğini düşünüyorum. Her iki taraf da memnun olduktan sonra değerlendirilir. Rosier ile alakalı menajerlerden gelen nabız yoklamaları oluyor ancak resmi bir teklif gelmedi.
Christian Fassnacht ve Tayfur Bingöl ile temas halindeyiz, görüşmeler devam ediyor."
2 Temmuz, 19:54