Beşiktaş Sportif Direktörü'nden transfer açıklaması: İki oyuncuyu da kadromuza katmak istiyoruz

Rıdvan, Beşiktaş'a para kazandırarak hayallerini gerçekleştirmek istiyor, hiç sorun yok. Frankfurt bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyordu, bitmedi. Son anda sekteye uğrayınca, Rıdvan'la ilgili transferi şu an için durdurdular. Rıdvan transferi, o satışa bağlı. Ersin için gelen bir teklif yok. Frankfurt gibi ciddileşen bir durum olursa, aynı cümleleri Ersin için de kullanırım. İki oyuncumuz da mutlu şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Frankfurt'un teklifi olduğu dönem Torino'nun da teklifi olmuştu Rıdvan için ama devamı gelmedi. Rıdvan da Ersin de akademimizden yetişen, çok değer verdiğimiz kardeşlerimiz. Bu ailenin fertleri. Rıdvan şu an burada, devam eden bir süreç var.