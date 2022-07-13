Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220713/beyaz-saray-eski-ulusal-guvenlik-danismanindan-baska-ulkelerde-darbe-plani-itirafi-1058652332.html
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanından 'başka ülkelerde darbe planı' itirafı
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanından 'başka ülkelerde darbe planı' itirafı
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T05:16+0300
2022-07-13T05:18+0300
dünya
abd
darbe
güney amerika
asya
ortadoğu
beyaz saray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101327/05/1013270566_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_600d0db7c5955449f3891051b54f4cf0.jpg
CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, bir itirafta bulundu.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:"Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."
https://tr.sputniknews.com/20201019/abd-destekli-darbeyle-devrilen-moralesin-secim-zaferi-bolivya-halki-sosyalist-aday-arceyi-tercih-1043056571.html
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101327/05/1013270566_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_05a29f0a5fcedb50a59b3ee603b5b1f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, darbe, güney amerika, asya, ortadoğu, beyaz saray

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanından 'başka ülkelerde darbe planı' itirafı

05:16 13.07.2022 (güncellendi: 05:18 13.07.2022)
© SputnikABD.Kapitol Bayrak
ABD.Kapitol Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı.
CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, bir itirafta bulundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.
Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.
Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:
"Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."
Bolivya seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre MAS'tan Luis Arce devlet başkanı, David Choquehuanca (maskeli) devlet başkanı yardımcısı seçildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2020
DÜNYA
ABD destekli darbeyle devrilen Morales'in seçim zaferi: Bolivya halkı sosyalist aday Arce'yi tercih etti
19 Ekim 2020, 14:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала