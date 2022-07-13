https://tr.sputniknews.com/20220713/boltondan-darbe-itirafi-herkesin-bildigi-gercegi-abd-yonetiminde-gorev-almis-bir-kisi-teyit-etti-1058674419.html

Bolton’dan darbe itirafı: ‘Herkesin bildiği gerçeği ABD yönetiminde görev almış bir kişi teyit etti’

Bolton’dan darbe itirafı: ‘Herkesin bildiği gerçeği ABD yönetiminde görev almış bir kişi teyit etti’

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, başka ülkelerde gerçekleşen darbelerde ABD’nin aldığı role dair itiraf niteliğinde bir açıklamada... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T17:03+0300

2022-07-13T17:03+0300

2022-07-13T17:07+0300

görüş

abd

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nato

joe biden

donald trump

john bolton

beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton

türkiye

15 temmuz darbe girişimi

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CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, bir itirafta bulundu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi. Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:"Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."'ABD’nin ve NATO’nun parmağının olduğu birçok darbe örneği var'ABD Başkanı Donald Trump döneminde 9 Nisan 2018 ve 10 Eylül 2019 tarihleri arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan ve eski bir diplomat olan Bolton’ın bu açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren gazeteci ve dış politika uzmanı Hasan Erel, “Bolton, ABD’deki şahin kanat ve neocon (yeni muhafazakar) olarak bilinen ekibin bir parçası” diyerek şunları kaydetti:‘ABD artık gücünü yitirmekte olan bir imparatorluk’“ABD kendi uydurduğu düzenin uygulamasına gerek darbeler gerek iç savaşlar, işgal ve doğrudan mühahaleler gibi yollarla devam ediyor” ifadelerini kullanan Erel, “Bugün geldiğimiz noktada ABD artık gücünü yitirmekte olan bir imparatorluk konumda ve çok kutuplu bir dünya kuruldu. Bolton’ın bu itirafları da sanki ununu elemiş, eleğini asmış bir eski büyük gücün itirafı olarak yorumlanabilir. 6 Ocak’taki darbe girişimi iddialarını yalanlamak isterken bu itirafı ağzından kaçırdı. Yani kendini savunurken bir başka suçunu itiraf etmiş oldu. Aslında herkesin bildiği gerçeği ABD yönetiminde görev almış yetkili bir kişi teyit etti” diye de ekledi.

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abd, darbe, nato, joe biden, donald trump, john bolton, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, türkiye, 15 temmuz darbe girişimi