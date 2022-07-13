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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220713/canli--imf-abdnin-resesyondan-kacinmasi-zorlasiyor--1058653866.html
CANLI | IMF: ABD'nin resesyondan kaçınması zorlaşıyor
CANLI | IMF: ABD'nin resesyondan kaçınması zorlaşıyor
Uluslararası Para Fonu (IMF), yaptığı açıklamada ABD’de resesyondan kaçınmanın 'giderek daha zorlu' olacağı konusunda uyardı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaptırım
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askeri operasyon
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Uluslararası Para Fonu - IMF - Sputnik Türkiye

CANLI | IMF: ABD'nin resesyondan kaçınması zorlaşıyor

09:20 13.07.2022
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Uluslararası Para Fonu (IMF), yaptığı açıklamada ABD’de resesyondan kaçınmanın 'giderek daha zorlu' olacağı konusunda uyardı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, ekonomi ve maliye bakanları düzeyinde, Ukrayna’ya acil makro finansal yardım programı kapsamında bu ülkeye 1 milyar euro krediyi onayladı.
Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Rusya pazarından çekilme kararı alan ABD'li meşrubat şirketi PepsiCo Inc., 3 ayda 1 milyar 165 milyon dolar zarar etti.
Bloomberg, Rusya'nın enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle enflasyonun yükselmesini takiben bu yıl İngiltere'de resesyon riskinin yüzde 45'e yükseldiğini duyurdu.
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Ukrayna krizi
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:31 13.07.2022
Ukrayna yönetimi, Herson sınırındaki buğday tarlalarını yakmaya başladı
Herson bölgesindeki askeri-sivil yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna’nın Herson bölgesi sınırındaki buğday tarlalarını ateşe vermeye başladığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Stremousov, “Helikopterle uçup sınır hattındaki buğday tarlalarını ateşe verdiler. Bu Nazi rejiminin hiçbir şey umrunda değil” dedi.
Stremousov’a göre mevcut Kiev rejimi kolektif Batı’dan gelen hibelerle geçiniyor ve sıradan insanlar onları pek ilgilendirmiyor.
09:28 13.07.2022
Almanya, Rusya'dan kömür ve petrol ithalatını keseceği tarihi açıkladı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ekonomi danışmanı Jörg Kukies, ülkenin Rusya'dan 1 Ağustos'ta kömür, 31 Aralık'ta da petrol ithalatını tamamen durduracağını söyledi.
Reuters'in aktardığına göre Sydney Enerji Forumu'nda konuşan Kukies, "Doğu Avrupa'da Sovyet imparatorluğunun bir enstrümanı olan Drujba petrol boru hattının tarihine aşina olan herkes, bu bağımlılıktan kurtulmanın önemsiz bir mesele olmadığını biliyor, fakat birkaç ay içinde başaracağımız şey tam olarak bu" dedi.
Rusya'dan doğalgaz ithalatını azaltmak amacıyla Almanya'nın hızlıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri geliştirdiğini kaydeden Kukies, "ABD ve Katar birlikte Avrupa'ya LNG şeklinde yaklaşık 30 milyar metreküp gaz tedarik edebilir" ifadelerini kullandı. Kukies, bunun hala Rus doğalgazını ikame etmek için yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.
09:19 13.07.2022
IMF: ABD'nin resesyondan kaçınması zorlaşıyor
Uluslararası Para Fonu (IMF), yaptığı açıklamada ABD’de resesyondan kaçınmanın 'giderek daha zorlu' olacağı konusunda uyardı.
Kurum son verilerin tüketici harcamalarının zayıflığına işaret ettiğini belirterek 2022 ABD büyüme tahminini yüzde 2.9’dan 2.3’e düşürdü. IMF ayrıca, 2023 reel GSYİH büyüme tahminini yüzde 1.7’den yüzde 1’e indirdi.
Yüksek enflasyonun zorluklarına ve fiyatları kontrol altına almak için ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gerçekleştirdiği faiz artışlarına vurgu yapılan açıklamada, geniş tabanlı bir enflasyon artışının 'hem ABD hem de küresel ekonomi için sistematik riskler oluşturduğu' belirtildi.
Öte yandan IMF Batı Yarımküre Departmanı ekonomisti Andrew Hodge, daha önce Fed’in faiz artırımlarının tüketici harcamalarını yavaşlatacağını ve arz sıkıntılarını hafifleteceğini söylemişti. Hodge, "Yavaşlayan talep, 2023’ün sonlarında işsizliği yüzde 5’e çıkaracak. Bu da ücretleri baskılayabilir" demişti.
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