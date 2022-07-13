CANLI | IMF: ABD'nin resesyondan kaçınması zorlaşıyor

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, ekonomi ve maliye bakanları düzeyinde, Ukrayna’ya acil makro finansal yardım programı kapsamında bu ülkeye 1 milyar euro krediyi onayladı.
Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Rusya pazarından çekilme kararı alan ABD'li meşrubat şirketi PepsiCo Inc., 3 ayda 1 milyar 165 milyon dolar zarar etti.
Bloomberg, Rusya'nın enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle enflasyonun yükselmesini takiben bu yıl İngiltere'de resesyon riskinin yüzde 45'e yükseldiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: