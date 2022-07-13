CANLI | IMF: ABD'nin resesyondan kaçınması zorlaşıyor

Almanya, Rusya'dan kömür ve petrol ithalatını keseceği tarihi açıkladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ekonomi danışmanı Jörg Kukies, ülkenin Rusya'dan 1 Ağustos'ta kömür, 31 Aralık'ta da petrol ithalatını tamamen durduracağını söyledi.

Reuters'in aktardığına göre Sydney Enerji Forumu'nda konuşan Kukies, "Doğu Avrupa'da Sovyet imparatorluğunun bir enstrümanı olan Drujba petrol boru hattının tarihine aşina olan herkes, bu bağımlılıktan kurtulmanın önemsiz bir mesele olmadığını biliyor, fakat birkaç ay içinde başaracağımız şey tam olarak bu" dedi.

Rusya'dan doğalgaz ithalatını azaltmak amacıyla Almanya'nın hızlıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri geliştirdiğini kaydeden Kukies, "ABD ve Katar birlikte Avrupa'ya LNG şeklinde yaklaşık 30 milyar metreküp gaz tedarik edebilir" ifadelerini kullandı. Kukies, bunun hala Rus doğalgazını ikame etmek için yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.