CANLI | Zaporijya yönetimi: Ukrayna buradaki nükleer santralde yasaklı deneyler yapıyordu

'Yunanistan, yabancı askerler için poligon ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı için liman haline geldi'

Yunanistan'ın Dedeağaç limanında Doğu Avrupa'ya ve muhtemelen Ukrayna'ya en büyük silah sevkiyatlarından birinin geçen hafta başladığı ve Girit'te Amerikan F-35 ve F-15'lerinin katıldığı bir tatbikat başladığı ifade edildi.

Antinews.gr adlı sitede yer verilen haberde, "Yunan hükümeti tamamen ABD savaş arabasına bağlandı ve kendisini Washington'un ve NATO liderliğinin diktelerine verdi. Şu anda ülke, Yunanistan'da ABD üsleri kurulmasıyla ilgili 2019 ve 2021'de yapılan iki anlaşmanın ardından 'yabancı askerler için ucuz bir poligon' ve silahların Doğu Avrupa ve Ukrayna'ya transferi için kalıcı bir 'liman' haline geldi" denildi.

Geçen hafta Dedeağaç limanına helikopterler, tanklar, zırhlı araçlar, kamyonlar ve iletişim sistemlerini kapsayan, 2 bin 500 kalem teçhizattan oluşan büyük bir sevkiyat yapıldığını kaydeden site, bunların daha sonra Bulgaristan, Romanya, diğer Doğu Avrupa ülkelerine ve muhtemelen Ukrayna'ya gönderildiğini vurguladı.