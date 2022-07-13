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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220713/canli--zaporijya-yonetimi-ukrayna-buradaki-nukleer-santralde-yasakli-deneyler-yapiyordu--1058673441.html
CANLI | Zaporijya yönetimi: Ukrayna buradaki nükleer santralde yasaklı deneyler yapıyordu
CANLI | Zaporijya yönetimi: Ukrayna buradaki nükleer santralde yasaklı deneyler yapıyordu
Zaporijya bölgesindeki askeri-sivil yönetimin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna yönetiminin kontrolündeyken Zaporijya Nükleer Santrali’nde yasaklı... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T16:40+0300
2022-07-13T16:40+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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yaptırım
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, lugansk, donbass, yaptırım, tahıl, petrol, doğalgaz, görüşme, istanbul, новый онлайн для белой редактуры
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye

CANLI | Zaporijya yönetimi: Ukrayna buradaki nükleer santralde yasaklı deneyler yapıyordu

16:40 13.07.2022
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Zaporijya bölgesindeki askeri-sivil yönetimin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna yönetiminin kontrolündeyken Zaporijya Nükleer Santrali’nde yasaklı deneylerin yapıldığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya'dan doğalgaz tedarikinin sekteye uğratılması nedeniyle euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kuzey Kore'nin DHC'nin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin Ukrayna’daki tahılın ülkeden güvenli bir biçimde nasıl çıkarılabileceğini ele alacakları İstanbul görüşmesinin başladığı duyuruldu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ihracatı konusunda bir anlaşmaya varmaktan ‘iki adım ötede’ olduğunu söyledi.
Bloomberg, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan petrol ithalatına kademeli olarak son verme kararını takiben Rus şirketlerin Ortadoğu'ya akaryakıt, dizel ve diğer petrol ürünleri tedarikinin rekor düzeye ulaştığını duyurdu.
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:28 13.07.2022
Macaristan, enerji alanında olağanüstü hal ilan etti
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Macaristan hükümetinin enerji alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini açıkladı.
Basın toplantısı düzenleyen Gulyas, enerji alanında gelinen noktayı göz önünde bulundurarak OHAL ilan ettiklerini belirtti
Gulyas, Avrupa'nın sonbahar-kış dönemini geçirmek için büyük ihtimalle yeterli gaza sahip olmayacağını ifade etti.
17:18 13.07.2022
1980'lerde Ukraynalı aşırı milliyetçilerin liderinin bir Nazi cezalandırıcı olduğu ortaya çıktı
Perestroyka döneminde Ukraynalı aşırı milliyetçilerin liderlerinden biri olan Bogdan Kogut’un İkinci Dünya Savaşı sırasında Travniki Nazi toplama kampında Yahudi mahkumların katledilmesinde aktif rol aldığı öğrenildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Primorskiy Bölge İdaresi’nin üzerindeki gizliliği kaldırdığı belgelerden Kogut’un İkinci Dünya Savaşı sırasında Travniki Nazi toplama kampında Yahudi mahkumların katledilmesinde aktif rol aldığı anlaşılıyor.
Travniki toplama kampı 1941'de Polonya'nın Lublin kenti yakınlarındaki aynı adı taşıyan yerleşim yerinde kuruldu. Kampta, Yahudi nüfusun topluca katledildiği getto kamplarında görev yapmak üzere muhafızlar eğitiliyordu. Muhafızlar, kamplarda hapsedilen Yahudilerin korumasını üstlenirdi, Yahudi nüfusunun kurşuna dizme ya da gaz odalarında boğma yöntemi ile toplu katliamlarında yer alıyordu.
Kognut, Sovyet ordusunun taarruz harekatı sırasında 13 Mayıs 1945’te Prag kentinin yakınlarında Rus askerlere esir düştü. Önce Alman kampında tutuldu, sonra SSCB’ye gönderildi. Sorgusu sırasında toplu katliamlarda yer aldığını gizlemesine rağmen 1947’de Sovyet istihbaratı, Kogut’un Travniki toplama kampındaki mahkumların katledilmesine karıştığına dair kesin kantlara ulaştı. Kognut 1947'de tutuklandı ve Mayıs 1948'de uzun süreliğine mahkum edildi (o zamanlar SSCB'deki ölüm cezası 25 yıl kamp cezası ile değiştirilmişti), ancak 1956’da ‘Kruşçev Affı’ kapsamında serbest kaldı.
‘Modern Ukrayna Ansiklopedisi’ adlı internet kaynağına göre Kogut, 1980'lerin sonlarında ‘Ukrayna Milliyetçi Partisi’nin kuruculardan biri ve başkanı, ayrıca (1993-2005 döneminde) Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü’nün yeniden canlandırılmasının başlatıcısı ve üyesi olarak geçiyor.
17:08 13.07.2022
'Yunanistan, yabancı askerler için poligon ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı için liman haline geldi'
Yunanistan'ın Dedeağaç limanında Doğu Avrupa'ya ve muhtemelen Ukrayna'ya en büyük silah sevkiyatlarından birinin geçen hafta başladığı ve Girit'te Amerikan F-35 ve F-15'lerinin katıldığı bir tatbikat başladığı ifade edildi.
Antinews.gr adlı sitede yer verilen haberde, "Yunan hükümeti tamamen ABD savaş arabasına bağlandı ve kendisini Washington'un ve NATO liderliğinin diktelerine verdi. Şu anda ülke, Yunanistan'da ABD üsleri kurulmasıyla ilgili 2019 ve 2021'de yapılan iki anlaşmanın ardından 'yabancı askerler için ucuz bir poligon' ve silahların Doğu Avrupa ve Ukrayna'ya transferi için kalıcı bir 'liman' haline geldi" denildi.
Geçen hafta Dedeağaç limanına helikopterler, tanklar, zırhlı araçlar, kamyonlar ve iletişim sistemlerini kapsayan, 2 bin 500 kalem teçhizattan oluşan büyük bir sevkiyat yapıldığını kaydeden site, bunların daha sonra Bulgaristan, Romanya, diğer Doğu Avrupa ülkelerine ve muhtemelen Ukrayna'ya gönderildiğini vurguladı.
16:51 13.07.2022
Ukrayna ordusu, Lugansk’a ABD’nin HIMARS sistemi ile saldırdı
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasına göre, Ukrayna ordusu Lugansk’a ABD tarafından gönderilen HIMARS füze sistemi ile saldırı gerçekleştirdi. Dün akşam 23.50 sıralarında yapılan saldırı sırasında 9 füze ateşlendi.
16:50 13.07.2022
Polonya Başbakanı: Kömür üretimini artırmamız şart
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, önümüzdeki birkaç yılın enerji tedariki açısından zorlu olacağını, bu nedenle Polonya'nın kömür üretimini artırması gerektiğini söyledi. Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, "Almanya, Avusturya, Hollanda, İtalya acil durum planlarıyla birlikte kömür enerjisine dönüyor" ifadelerini kullandı.
Morawiecki, "Yarım milyon ton yeni kömür çıkarmak bizim için önemli. Termal kömür ve yakacak kömür kıt bir emtia. Silezya'da ne kadar çok üretim yaparsak o kadar daha az ithalat yapmak zorunda kalacağız" diye konuştu.
Polonya Başbakanı, ayrıca "Polonya Madencilik Grubu ve Tauron şirketinin temsilcilerinden madenciliğin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için üretimi artırmalarını istedim" bilgisini paylaştı.
16:40 13.07.2022
Zaporijya yönetimi: Ukrayna buradaki nükleer santralde yasaklı deneyler yapıyordu
Zaporijya bölgesindeki askeri-sivil yönetimin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna yönetiminin kontrolündeyken Zaporijya Nükleer Santrali’nde yasaklı deneylerin yapıldığını belirtti.
Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rogov, “(Pyotr) Poroşenko-(Vladimir) Zelenskiy rejimi, nükleer santralde yasak deneylere izin vermişti. Santralin çalışması için gerekli olmayan ve reaktörlerinin çalışması sonucunda ortaya çıkamayan bol miktarda nükleer maddeden tutun, birçok ilginç şey söz konusu” diye konuştu.
Yönetmeliklere göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (IAEA) uzmanların Kiev rejiminin nükleer santraldeki tüm yasadışı eylemlerini kayda alması gerektiğine dikkat çeken Rogov, “IAEA heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali’ni ziyaret edeceğini öğrenir öğrenmez Zelensky, Energodar'ı bombalama emri verdi. Bu adımı, şehirdeki tehlikeli durum bahanesiyle IAEA denetimini engellemek, böylelikle yabancı uzmanları korkutmak ve radyoaktif maddelerle yasaklı manipülasyonlarını gizlemek için attı” ifadelerini kullandı.
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