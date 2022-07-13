CANLI | Zaporijya yönetimi: Ukrayna buradaki nükleer santralde yasaklı deneyler yapıyordu

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya'dan doğalgaz tedarikinin sekteye uğratılması nedeniyle euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kuzey Kore'nin DHC'nin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin Ukrayna’daki tahılın ülkeden güvenli bir biçimde nasıl çıkarılabileceğini ele alacakları İstanbul görüşmesinin başladığı duyuruldu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ihracatı konusunda bir anlaşmaya varmaktan ‘iki adım ötede’ olduğunu söyledi.
Bloomberg, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan petrol ithalatına kademeli olarak son verme kararını takiben Rus şirketlerin Ortadoğu'ya akaryakıt, dizel ve diğer petrol ürünleri tedarikinin rekor düzeye ulaştığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: