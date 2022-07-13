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Çarptığı araç için 10 TL ve özür notu bıraktı: 'Hasar 2 bin 300 lira'
Çarptığı araç için 10 TL ve özür notu bıraktı: 'Hasar 2 bin 300 lira'
Eskişehir’de bir kişi, park halindeki araca çarpıp, hasar için 10 lira bıraktı. Aracın sahibi aracındaki hasarın 2 bin 300 lira olduğunu söyledi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T12:49+0300
2022-07-13T12:49+0300
türkiye
otomobil
eskişehir
not
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Eskişehir'de dün sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark etti. Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü. Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.Çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür eden Gürkan Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm. Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.
türkiye
eskişehir
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otomobil, eskişehir, not

Çarptığı araç için 10 TL ve özür notu bıraktı: 'Hasar 2 bin 300 lira'

12:49 13.07.2022
© DHAÇarptığı araç için 10 TL ve özür notu bıraktı: 'Hasar 2 bin 300 lira'
Çarptığı araç için 10 TL ve özür notu bıraktı: 'Hasar 2 bin 300 lira' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© DHA
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Eskişehir’de bir kişi, park halindeki araca çarpıp, hasar için 10 lira bıraktı. Aracın sahibi aracındaki hasarın 2 bin 300 lira olduğunu söyledi.
Eskişehir'de dün sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark etti. Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü. Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.
Çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür eden Gürkan Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm. Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.
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