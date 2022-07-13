https://tr.sputniknews.com/20220713/cesmede-makilik-alanda-yangin-7-kisi-gozaltina-alindi-1058678690.html
Çeşme'de makilik alanda yangın: 7 kişi gözaltına alındı
Çeşme'de makilik alanda yangın: 7 kişi gözaltına alındı
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlenen yangınla... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T19:51+0300
2022-07-13T19:51+0300
2022-07-13T19:53+0300
türkiye
çeşme
yangın
makilik
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058678778_0:1:901:508_1920x0_80_0_0_e45565ded4afae6f66950d1b328f7986.jpg
Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
türkiye
çeşme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058678778_112:0:789:508_1920x0_80_0_0_0607a8a6040774d5279ee7b4bcb1c07f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çeşme, yangın, makilik, gözaltı
Çeşme'de makilik alanda yangın: 7 kişi gözaltına alındı
19:51 13.07.2022 (güncellendi: 19:53 13.07.2022) Abone ol
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlenen yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.
Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.