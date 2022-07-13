https://tr.sputniknews.com/20220713/cesmede-makilik-alanda-yangin-7-kisi-gozaltina-alindi-1058678690.html

Çeşme'de makilik alanda yangın: 7 kişi gözaltına alındı

Çeşme'de makilik alanda yangın: 7 kişi gözaltına alındı

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlenen yangınla... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T19:51+0300

2022-07-13T19:51+0300

2022-07-13T19:53+0300

türkiye

çeşme

yangın

makilik

gözaltı

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Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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çeşme, yangın, makilik, gözaltı