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CHP'den her hafta bir ilde grup toplantısı
CHP'den her hafta bir ilde grup toplantısı
TBMM'nin tatile girmesinin ardından yaz dönemi çalışmalarına başlayan CHP, Meclis grup toplantılarını her hafta bir ilde yapacak. İlk toplantı 2 Ağustos'ta... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T10:18+0300
2022-07-13T10:19+0300
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CHP yaz çalışmalarına başlıyor.Meclis'in kapanmasının ardından yaz dönemi çalışmalarına başlayan CHP, her hafta bir ilde grup toplantısı yapacak.İlk toplantı Ağrı'daCumhuriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkan Başkoordinatörü Erdoğan Toprak, ilk toplantının 2 Ağustos'ta Ağrı'da yapılacağını söyledi.Türkiye'nin doğusundan batısına her ilde olacaklarını söyleyen Toprak, ikinci toplantının da 9 Ağustos'ta Edirne'de yapılacağını açıkladı.Toplantıların vatandaşın katılımıyla salı günleri saat 13.30'da gerçekleştirileceğini kaydeden Erdoğan Toprak, "Genel Başkanımızın konuşmasının ardından sözü vatandaşlarımıza bırakacağız. Onların sorularını yanıtlayacağız, dertlerini dinleyip çözüm önerilerimizi sunacağız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220710/yeni-akit-yazari-kilicdaroglu-nicin-esra-ve-sumeyye-erdogandan-helallik-istemiyor-1058545303.html
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türkiye, chp, kemal kılıçdaroğlu

CHP'den her hafta bir ilde grup toplantısı

10:18 13.07.2022 (güncellendi: 10:19 13.07.2022)
© AAKılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
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TBMM'nin tatile girmesinin ardından yaz dönemi çalışmalarına başlayan CHP, Meclis grup toplantılarını her hafta bir ilde yapacak. İlk toplantı 2 Ağustos'ta Ağrı'da, ikinci toplantı 9 Ağustos'ta Edirne'de olacak.
CHP yaz çalışmalarına başlıyor.

Meclis'in kapanmasının ardından yaz dönemi çalışmalarına başlayan CHP, her hafta bir ilde grup toplantısı yapacak.

İlk toplantı Ağrı'da

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkan Başkoordinatörü Erdoğan Toprak, ilk toplantının 2 Ağustos'ta Ağrı'da yapılacağını söyledi.
Türkiye'nin doğusundan batısına her ilde olacaklarını söyleyen Toprak, ikinci toplantının da 9 Ağustos'ta Edirne'de yapılacağını açıkladı.
Toplantıların vatandaşın katılımıyla salı günleri saat 13.30'da gerçekleştirileceğini kaydeden Erdoğan Toprak, "Genel Başkanımızın konuşmasının ardından sözü vatandaşlarımıza bırakacağız. Onların sorularını yanıtlayacağız, dertlerini dinleyip çözüm önerilerimizi sunacağız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
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