https://tr.sputniknews.com/20220713/chpden-her-hafta-bir-ilde-grup-toplantisi-1058654875.html

CHP'den her hafta bir ilde grup toplantısı

CHP'den her hafta bir ilde grup toplantısı

TBMM'nin tatile girmesinin ardından yaz dönemi çalışmalarına başlayan CHP, Meclis grup toplantılarını her hafta bir ilde yapacak. İlk toplantı 2 Ağustos'ta... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T10:18+0300

2022-07-13T10:18+0300

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politika

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

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CHP yaz çalışmalarına başlıyor.Meclis'in kapanmasının ardından yaz dönemi çalışmalarına başlayan CHP, her hafta bir ilde grup toplantısı yapacak.İlk toplantı Ağrı'daCumhuriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkan Başkoordinatörü Erdoğan Toprak, ilk toplantının 2 Ağustos'ta Ağrı'da yapılacağını söyledi.Türkiye'nin doğusundan batısına her ilde olacaklarını söyleyen Toprak, ikinci toplantının da 9 Ağustos'ta Edirne'de yapılacağını açıkladı.Toplantıların vatandaşın katılımıyla salı günleri saat 13.30'da gerçekleştirileceğini kaydeden Erdoğan Toprak, "Genel Başkanımızın konuşmasının ardından sözü vatandaşlarımıza bırakacağız. Onların sorularını yanıtlayacağız, dertlerini dinleyip çözüm önerilerimizi sunacağız" dedi.

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türkiye, chp, kemal kılıçdaroğlu