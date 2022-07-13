https://tr.sputniknews.com/20220713/cin-abd-destroyerini-paracel-adalarini-yasadisi-isgal-etmekle-sucladi-1058687335.html
Çin, ABD destroyerini Paracel Adaları’nı yasadışı işgal etmekle suçladı
Çin, ABD destroyerini Paracel Adaları’nı yasadışı işgal etmekle suçladı
Çin komutanlığı, Amerikan savaş gemisini Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Paracel Adaları'nın sularını yasadışı olarak işgal etmekle suçladı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T23:52+0300
2022-07-13T23:52+0300
2022-07-13T23:54+0300
çin
dünya
destroyer
abd
güney çin denizi
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Güney Bölge Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, konuya ilişkin açıklamasında, “13 Temmuz'da ABD’nin güdümlü füze destroyeri USS Benfold, Çin hükümetinin onayı olmadan Çin'in Paracel Adaları’nın kara sularına yasadışı bir şekilde girdi” ifadelerini kullandı.Tian ayrıca ABD’li askerlerin eylemlerinin Çin'in egemenlik ve güvenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini, Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı baltaladığını, ayrıca uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini sözlerine ekledi.Bu eylemlerin ABD'nin Güney Çin Denizi'ni militarize etmeye çalıştığının diğer bir güçlü kanıtı olduğuna dikkat çeken sözcü, “Gerçekler, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde gerçek güvenlik tehditlerinin yaratıcısı ve aynı zamanda bölgede barış ve istikrarın da yıkıcısı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” vurgusunu yaptı.Pekin onlarca yıldır Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle, kıta sahanlığında önemli hidrokarbon rezervlerinin keşfedildiği, başta Paracel Adaları, Spratly Adaları ve Huangyan Adası (Scarborough Shoal) olmak üzere Güney Çin Denizi'ndeki adaların bölgesel aidiyeti konusunda tartışıyor. Vietnam, Tayvan, Malezya, Brunei ve Filipinler de sular üzerinde hak iddia ediyor.
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çin, destroyer, abd, güney çin denizi
Çin, ABD destroyerini Paracel Adaları’nı yasadışı işgal etmekle suçladı
23:52 13.07.2022 (güncellendi: 23:54 13.07.2022) Abone ol
Çin komutanlığı, Amerikan savaş gemisini Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Paracel Adaları'nın sularını yasadışı olarak işgal etmekle suçladı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Güney Bölge Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, konuya ilişkin açıklamasında, “13 Temmuz'da ABD’nin güdümlü füze destroyeri USS Benfold, Çin hükümetinin onayı olmadan Çin'in Paracel Adaları’nın kara sularına yasadışı bir şekilde girdi” ifadelerini kullandı.
Tian ayrıca ABD’li askerlerin eylemlerinin Çin'in egemenlik ve güvenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini, Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı baltaladığını, ayrıca uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini sözlerine ekledi.
Bu eylemlerin ABD'nin Güney Çin Denizi'ni militarize etmeye çalıştığının diğer bir güçlü kanıtı olduğuna dikkat çeken sözcü, “Gerçekler, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde gerçek güvenlik tehditlerinin yaratıcısı ve aynı zamanda bölgede barış ve istikrarın da yıkıcısı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” vurgusunu yaptı.
Pekin onlarca yıldır Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle, kıta sahanlığında önemli hidrokarbon rezervlerinin keşfedildiği, başta Paracel Adaları, Spratly Adaları ve Huangyan Adası (Scarborough Shoal) olmak üzere Güney Çin Denizi'ndeki adaların bölgesel aidiyeti konusunda tartışıyor. Vietnam, Tayvan, Malezya, Brunei ve Filipinler de sular üzerinde hak iddia ediyor.