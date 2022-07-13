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Cübbeli Ahmet'ten Diyanet'e: 'Kontrol kaybedildi, iç savaşı körüklemiş olacaksınız'
Cübbeli Ahmet'ten Diyanet'e: 'Kontrol kaybedildi, iç savaşı körüklemiş olacaksınız'
'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vahhabi 'şeyh'i Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz vermesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T14:55+0300
2022-07-13T14:55+0300
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İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, Sakarya'da bir camide Kuveytli Osman El Hamis isimli 'şeyh'in namaz kıldırıp vaaz vermesine tepki gösterdi.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ünlü, "Diyânet'i, vahhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" dedi."Diyânet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyanet'i uyarıyoruz. hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer camilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefîliğe vahhabîliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız" diyen Ünlü, "Diyanet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık itikatlı vahhâbî zihniyetli adamları da tespit edip ihraç etmeli ve camileri de mutlaka kontrol altına almalıdır" uyarısı yaptı.'Türkiye'ye giriş çıkışları acilen iptal edilmelidir'Ünlü, "Ayrıca Akit gazetesinin dağıttığı Vahhâbîlerin en büyük kitabı Kitabu't-Tevhîd'i okumamanız ve evinizde varsa yakmanız husûsunda uyarıyoruz!" dediği açıklamasını şöyle tamamladı:
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türkiye, cübbeli ahmet hoca, namaz, vaaz, cami

Cübbeli Ahmet'ten Diyanet'e: 'Kontrol kaybedildi, iç savaşı körüklemiş olacaksınız'

14:55 13.07.2022
© AA / ArşivCübbeli Ahmet
Cübbeli Ahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA / Arşiv
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'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vahhabi 'şeyh'i Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz vermesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslendi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ünlü, Vahhabi isimlere izin vermeye devam edilmesi halinde 'iç savaş' tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağını öne sürdü.
İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, Sakarya'da bir camide Kuveytli Osman El Hamis isimli 'şeyh'in namaz kıldırıp vaaz vermesine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ünlü, "Diyânet'i, vahhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" dedi.
"Diyânet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyanet'i uyarıyoruz. hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer camilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefîliğe vahhabîliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız" diyen Ünlü, "Diyanet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık itikatlı vahhâbî zihniyetli adamları da tespit edip ihraç etmeli ve camileri de mutlaka kontrol altına almalıdır" uyarısı yaptı.

'Türkiye'ye giriş çıkışları acilen iptal edilmelidir'

Ünlü, "Ayrıca Akit gazetesinin dağıttığı Vahhâbîlerin en büyük kitabı Kitabu't-Tevhîd'i okumamanız ve evinizde varsa yakmanız husûsunda uyarıyoruz!" dediği açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sonuç olarak; Osmân el-Hamîs ve Mahmûd el-Hasenât gibi adamların Türkiye'ye giriş çıkışları acilen iptal edilmelidir. Şahıslar hakkında isimleri çoğaltabiliriz. Bu adamların sayın cumhurbaşkanımızı methetmeleri ve devletimize sâhip çıkar gibi görünüp Türk bayraklı paylaşımlar yapmaları bizi aldatmamalıdır. Çünkü biz onların Arapça konuştukları diğer videolarında mâturîdîlere, bizim bütün Türk halkının Müslümanlarına kâfir dediklerini görüyor ve biliyoruz. Bunlar şu anda kendilerine yer edinmeyi hedefliyorlar, daha sonra da camilerde bu kadar kalabalık toplayan bu kişilerin insanlarda büyük etkisi olduğu için onları sokağa dökmesi kaçınılmaz olacaktır. Tabii böylesi tahriklerden Arap kardeşlerimiz daha ziyade etkilenip memlekette iç karışıklığa sebebiyet vereceklerdir. Bundan dolayı devlet büyüklerimizi uyarıyoruz."

Cübbeli Ahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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