https://tr.sputniknews.com/20220713/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-krali-selman-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi--1058685535.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T22:20+0300

2022-07-13T22:20+0300

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recep tayyip erdoğan

dünya

kral selman bin abdulaziz

telefon görüşmesi

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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü.Açıklmaada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

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recep tayyip erdoğan, kral selman bin abdulaziz, telefon görüşmesi