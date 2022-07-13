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https://tr.sputniknews.com/20220713/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-krali-selman-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi--1058685535.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T22:20+0300
2022-07-13T22:28+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
kral selman bin abdulaziz
telefon görüşmesi
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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü.Açıklmaada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
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recep tayyip erdoğan, kral selman bin abdulaziz, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

22:20 13.07.2022 (güncellendi: 22:28 13.07.2022)
© AA / Kayhan ÖzerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA / Kayhan Özer
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü.
Açıklmaada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
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