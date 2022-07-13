https://tr.sputniknews.com/20220713/datcada-orman-yangini-1058663575.html

Datça'da orman yangını

Datça'da orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T13:36+0300

2022-07-13T13:36+0300

2022-07-13T14:28+0300

yaşam

datça

orman yangını

muğla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058663686_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_3c8e226adce18211b822d3b6a05c973f.jpg

Muğla'nın Datça ilçesinde Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Bölgeye orman ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken Datça Orman İşletme Şefliği yangına müdahale ediyor.Yangına 9 helikopter, 5 uçağın yanı sıra 20 arazöz ve 9 su tankeri desteğinde çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmaması için çalışıyor.

datça

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

datça, orman yangını, muğla