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Datça'da orman yangını
Datça'da orman yangını
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T13:36+0300
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yaşam
datça
orman yangını
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Muğla'nın Datça ilçesinde Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Bölgeye orman ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken Datça Orman İşletme Şefliği yangına müdahale ediyor.Yangına 9 helikopter, 5 uçağın yanı sıra 20 arazöz ve 9 su tankeri desteğinde çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmaması için çalışıyor.
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datça, orman yangını, muğla

Datça'da orman yangını

13:36 13.07.2022 (güncellendi: 14:28 13.07.2022)
© FotoğrafDatça orman yangını
Datça orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Fotoğraf
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Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye orman ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken Datça Orman İşletme Şefliği yangına müdahale ediyor.
Yangına 9 helikopter, 5 uçağın yanı sıra 20 arazöz ve 9 su tankeri desteğinde çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmaması için çalışıyor.
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