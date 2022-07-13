https://tr.sputniknews.com/20220713/datcada-yangin-yerlesim-yerlerine-ulasti-havadan-mudahale-suruyor-1058679444.html

Datça’da yangın yerleşim yerlerine ulaştı, havadan müdahale sürüyor

Datça’da yangın yerleşim yerlerine ulaştı, havadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T20:34+0300

2022-07-13T20:34+0300

2022-07-13T20:37+0300

türkiye

datça

orman yangını

muğla

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Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına 18 helikopter ve 7 uçakla müdahale sürerken, bazı evlerin zarar gördüğü ve bölgede tahliyelerin devam ettiği öğrenildi.Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Datça-Mesudiye kara yolu, yangın nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangına çok sayıda kara ve hava gücü sevk edilirken; alevlere 18 helikopter ve 7 uçak ile havadan, onlarca arazöz ve orman işçisi ise karadan müdahalede bulunuyor. Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre bazı evler alevlerden zarar gördü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki 20 ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 orman işçisi ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın bölgesine müdahalede bulunan yangın söndürme uçaklarının denizden su alırken çevre güvenliğini sağlaması için üç sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildiği, ayrıca bu botların muhtemel kıyıdan tahliyelerde vatandaşları alandan uzaklaştıracağı öğrenildi.Muğla Valiliğinden yapılan açıklama henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınının şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü belirtilerek, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır." ifadelerine yer verildi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangına müdahale çalışmalarına, AFAD ve Valilik koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının personel ve TOMA'larla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin itfaiye araçları ve tankerlerle destek verdiği bildirildi.Deniz Üs Komutanlığı askerleri bölgeye gönderildiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Muğla Valiliğinin talebi üzerine Datça'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan personelin yanı sıra arazöz, dozer, su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçları görevlendirilmiştir." bilgisine yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise bölgede an itibarıyla sıcaklık 31 derece, rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 30-40 kilometre hızla esiyor. Nem oranının yüzde 31 olarak ölçüldüğü yangın bölgesinde, rüzgarın hızının saatte 50-60 kilometreye yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulunduTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınını yakından takip etmek için 18.15'te bölgeye ulaştı.Daha sonra Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.

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datça, orman yangını, muğla