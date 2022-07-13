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Destici: BBP Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, amblemi ve adaylarıyla
Destici: BBP Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, amblemi ve adaylarıyla
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı ile gireceklerini ancak bu sefer partisinin kendi adı ve adayları... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T16:20+0300
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politika
mustafa destici
bbp
2023
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BBP'nin, 2023 seçimine Cumhur İttifakı ile gireceği ancak bu sefer kendi adı ve adayları ile sahada olacağı açıklandı.24 Haziran 2018'de yapılan seçimde Büyük Birlik Partili 18 isim AK Parti listelerinden aday gösterilmiş, yalnızca Genel Başkan Mustafa Destici milletvekili seçilmişti.'Kendi adaylarımız olacak'Sivas'ta konuşan Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak" dedi.Mustafa Destici, ''İnanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Meclis'te yerini alacaktır" ifadesini de kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220706/ak-partili-ozhaseki-bu-secim-tum-dunya-mazlumlarinin-secimi-1058403466.html
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mustafa destici, bbp, 2023

Destici: BBP Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, amblemi ve adaylarıyla

16:20 13.07.2022
© İHABBP Genel Başkanı Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© İHA
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı ile gireceklerini ancak bu sefer partisinin kendi adı ve adayları ile sahada olacağını söyledi.
BBP'nin, 2023 seçimine Cumhur İttifakı ile gireceği ancak bu sefer kendi adı ve adayları ile sahada olacağı açıklandı.

24 Haziran 2018'de yapılan seçimde Büyük Birlik Partili 18 isim AK Parti listelerinden aday gösterilmiş, yalnızca Genel Başkan Mustafa Destici milletvekili seçilmişti.

'Kendi adaylarımız olacak'

Sivas'ta konuşan Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak" dedi.
Mustafa Destici, ''İnanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Meclis'te yerini alacaktır" ifadesini de kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki (fotoğrafta) konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
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