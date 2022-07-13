https://tr.sputniknews.com/20220713/destici-bbp-cumhur-ittifakiyla-secimlere-girecek-ama-bu-sefer-kendi-adi-amblemi-ve-adaylariyla--1058672235.html

Destici: BBP Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, amblemi ve adaylarıyla

Destici: BBP Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, amblemi ve adaylarıyla

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı ile gireceklerini ancak bu sefer partisinin kendi adı ve adayları... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T16:20+0300

2022-07-13T16:20+0300

2022-07-13T16:20+0300

politika

mustafa destici

bbp

2023

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BBP'nin, 2023 seçimine Cumhur İttifakı ile gireceği ancak bu sefer kendi adı ve adayları ile sahada olacağı açıklandı.24 Haziran 2018'de yapılan seçimde Büyük Birlik Partili 18 isim AK Parti listelerinden aday gösterilmiş, yalnızca Genel Başkan Mustafa Destici milletvekili seçilmişti.'Kendi adaylarımız olacak'Sivas'ta konuşan Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak" dedi.Mustafa Destici, ''İnanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Meclis'te yerini alacaktır" ifadesini de kullandı.

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mustafa destici, bbp, 2023