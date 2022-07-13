https://tr.sputniknews.com/20220713/diyanet-isleri-baskani-erbastan-doktorlari-hedef-gosteren-imam-hakkinda-aciklama-geregi-yapilacak-1058653266.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan doktorları hedef gösteren imam hakkında açıklama: Gereği yapılacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan doktorları hedef gösteren imam hakkında açıklama: Gereği yapılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede görevi başında katledilmesinin ardından, can güvenliklerinin sağlanması için grev yapan... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T07:08+0300
2022-07-13T07:08+0300
2022-07-13T07:08+0300
türkiye
konya
imam
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058493598_37:0:624:330_1920x0_80_0_0_fdb88ec9ad6dfcb986d413423d9b94fe.jpg
Konya'da cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik hedef gösterici sözler sarf eden Konya Kayalar Camisi’nin imamı Ahmet Gür, açığa alınmıştı.Tepki çeken imam hakkında Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Diyanet işleri Başkanı Erbaş, "Konya'daki olay bizi çok üzdü. Cuma günü minberden oldukça üzücü ve minbere yakışmayan bir konuşma yapan imam ile ilgili soruşturma başlattık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gereği yapılacaktır" dedi.Erbaş ayrıca, Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümü ve imam Ahmet Gür'ün yaptığı açıklamanın haberlerini Hac sırasında aldığını belirtti.
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058493598_110:0:550:330_1920x0_80_0_0_eb85e034b0394e18838a60bfe37d0983.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konya, imam, doktor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan doktorları hedef gösteren imam hakkında açıklama: Gereği yapılacak
Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede görevi başında katledilmesinin ardından, can güvenliklerinin sağlanması için grev yapan doktorları hedef alan Konya Kayalar Camisi’nin imamı hakkında konuştu.
Konya'da cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik hedef gösterici sözler sarf eden Konya Kayalar Camisi’nin imamı Ahmet Gür, açığa alınmıştı
.
Tepki çeken imam hakkında Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan
Diyanet işleri Başkanı Erbaş, "Konya'daki olay bizi çok üzdü. Cuma günü minberden oldukça üzücü ve minbere yakışmayan bir konuşma yapan imam ile ilgili soruşturma başlattık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gereği yapılacaktır" dedi.
Erbaş ayrıca, Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümü ve imam Ahmet Gür'ün yaptığı açıklamanın haberlerini Hac sırasında aldığını belirtti.