https://tr.sputniknews.com/20220713/diyanet-isleri-baskani-erbastan-doktorlari-hedef-gosteren-imam-hakkinda-aciklama-geregi-yapilacak-1058653266.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan doktorları hedef gösteren imam hakkında açıklama: Gereği yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan doktorları hedef gösteren imam hakkında açıklama: Gereği yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede görevi başında katledilmesinin ardından, can güvenliklerinin sağlanması için grev yapan... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T07:08+0300

2022-07-13T07:08+0300

2022-07-13T07:08+0300

türkiye

konya

imam

doktor

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Konya'da cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik hedef gösterici sözler sarf eden Konya Kayalar Camisi’nin imamı Ahmet Gür, açığa alınmıştı.Tepki çeken imam hakkında Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Diyanet işleri Başkanı Erbaş, "Konya'daki olay bizi çok üzdü. Cuma günü minberden oldukça üzücü ve minbere yakışmayan bir konuşma yapan imam ile ilgili soruşturma başlattık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gereği yapılacaktır" dedi.Erbaş ayrıca, Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümü ve imam Ahmet Gür'ün yaptığı açıklamanın haberlerini Hac sırasında aldığını belirtti.

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konya, imam, doktor