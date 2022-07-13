https://tr.sputniknews.com/20220713/dolandiricilarin-son-kurbani-prof-zerrin-bayrakdar-oldu-bankada-nakit-kalmayinca-fark-etti--1058653588.html
Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Zerrin Bayrakdar oldu: Bankada nakit kalmayınca fark etti
Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Zerrin Bayrakdar oldu: Bankada nakit kalmayınca fark etti
Ünlü sosyolog Prof. Nilüfer Narlı, Prof. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu, ünlü finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman'dan sonra... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T07:54+0300
2022-07-13T07:54+0300
2022-07-13T07:54+0300
türkiye
dolandırıcılık
profesör
yıldız teknik üniversitesi (ytü)
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Olay, İstanbul Beşiktaş'ta 24 Mayıs günü meydana geldi. Prof. Dr. Bayrakdar'ın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru" olarak tanıtan teledolandırıcı, Bayrakdar'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyen dolandırıcı, "Birazdan evine geleceğiz. Dolar hesabındaki paraları çek ve hazırla" dedi. 12 bin dolar çektiYakındaki bankaya giden emekli profesör, 12 bin dolar (200 bin lira) çekti. Parayı, kapısına gelen polis yelekli ve kendisini "Soner Yıldırım" olarak tanıtan dolandırıcıya teslim etti. Yeniden aranacağını ve kendisine söylenen talimatları yapması gerektiğini belirten dolandırıcı, yaşlı kadının ikametinden ayrıldı. Bir süre sonra yaşlı kadının yeniden telefonu çaldı. Bankadaki parasının tamamının çekilmesi talimatını alan kadın, tekrar bankaya giderek hesabındaki parayı çekmek istedi. Bankada nakit kalmayınca anladıÖnce 75 bin lira çeken kadın, kendisine söylenen banka hesabına parayı transfer etti. Bir süre sonra başka bir bankadaki paranın da çekilmesi talimatı verilen yaşlı kadın, bankanın Beşiktaş'taki şubesine gitti. Banka görevlisi, Prof. Dr. Bayrakdar'a, "Şubede nakit para kalmadı" dedi. Telefonla bu durumu ilettiği dolandırıcılar, bir anda telefonu profesörün yüzüne kapattı. Dolandırıldığını anlayan Bayrakdar şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolandırıcılık, profesör, yıldız teknik üniversitesi (ytü)
Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Zerrin Bayrakdar oldu: Bankada nakit kalmayınca fark etti
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Ünlü sosyolog Prof. Nilüfer Narlı, Prof. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu, ünlü finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman'dan sonra dolandırıcıların son kurbanı, Yıldız Teknik Üniversitesi eski İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı olan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu.
Olay, İstanbul Beşiktaş'ta 24 Mayıs günü meydana geldi. Prof. Dr. Bayrakdar'ın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru" olarak tanıtan teledolandırıcı, Bayrakdar'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre
, kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyen dolandırıcı, "Birazdan evine geleceğiz. Dolar hesabındaki paraları çek ve hazırla" dedi.
12 bin dolar çekti
Yakındaki bankaya giden emekli profesör, 12 bin dolar (200 bin lira) çekti. Parayı, kapısına gelen polis yelekli ve kendisini "Soner Yıldırım" olarak tanıtan dolandırıcıya teslim etti. Yeniden aranacağını ve kendisine söylenen talimatları yapması gerektiğini belirten dolandırıcı, yaşlı kadının ikametinden ayrıldı.
Bir süre sonra yaşlı kadının yeniden telefonu çaldı. Bankadaki parasının tamamının çekilmesi talimatını alan kadın, tekrar bankaya giderek hesabındaki parayı çekmek istedi.
Bankada nakit kalmayınca anladı
Önce 75 bin lira çeken kadın, kendisine söylenen banka hesabına parayı transfer etti. Bir süre sonra başka bir bankadaki paranın da çekilmesi talimatı verilen yaşlı kadın, bankanın Beşiktaş'taki şubesine gitti. Banka görevlisi, Prof. Dr. Bayrakdar'a, "Şubede nakit para kalmadı" dedi. Telefonla bu durumu ilettiği dolandırıcılar, bir anda telefonu profesörün yüzüne kapattı.
Dolandırıldığını anlayan Bayrakdar şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.