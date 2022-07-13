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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 17.35 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL de 17.43 civarında işlem görüyor. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T09:29+0300
2022-07-13T09:29+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
gram altın
çeyrek altın
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Bayram tatili sonrasında piyasalarda yeniden işlem başladı.Dolar/TL kısa haftanın ilk gününde 17,35 seviyesinde hareket ediyor.Euro/TL de 17,43 civarında işlem görüyor.20 yılın en düşük seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi 1,0035 civarında.Gözler ABD enflasyonundaPiyasalar bugün ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine odaklanacak. ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmıştı.Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı 962 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 612 lira, Cumhuriyet altını ise 6 bin 438 liradan alıcı buluyor.ONS altın ise Nisan 2020'den beri en düşük seviyelere 1.723 dolara geriledi.
https://tr.sputniknews.com/20220708/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058467104.html
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dolar, dolar/tl, euro, gram altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:29 13.07.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar/TL 17.35 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL de 17.43 civarında işlem görüyor.
Bayram tatili sonrasında piyasalarda yeniden işlem başladı.

Dolar/TL kısa haftanın ilk gününde 17,35 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL de 17,43 civarında işlem görüyor.
20 yılın en düşük seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi 1,0035 civarında.

Gözler ABD enflasyonunda

Piyasalar bugün ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine odaklanacak. ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altının fiyatı 962 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 612 lira, Cumhuriyet altını ise 6 bin 438 liradan alıcı buluyor.
ONS altın ise Nisan 2020'den beri en düşük seviyelere 1.723 dolara geriledi.
euro, dolar, sterlin, yen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
8 Temmuz, 09:20
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