https://tr.sputniknews.com/20220713/egitimci-nazmi-arikan-ve-soforu-olduruldu-1058677608.html
Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu, eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü
Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu, eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T18:47+0300
2022-07-13T18:47+0300
2022-07-13T18:55+0300
cinayet
türkiye
nazmi arıkan
bıçaklama
çanakkale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058677690_0:35:1201:710_1920x0_80_0_0_8c3b27289d1b7b11b3af76129972bcf5.jpg
Çanakkale'nin Gelibolu içesine bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058677690_104:0:1095:743_1920x0_80_0_0_20d1e82c3fab17b2ecb45bfc2f5b39de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cinayet, nazmi arıkan, bıçaklama, çanakkale
Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu, eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü
18:47 13.07.2022 (güncellendi: 18:55 13.07.2022) Abone ol
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu içesine bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.
Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.