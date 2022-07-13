https://tr.sputniknews.com/20220713/egitimci-nazmi-arikan-ve-soforu-olduruldu-1058677608.html

Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu, eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü

Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu, eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T18:47+0300

2022-07-13T18:47+0300

2022-07-13T18:55+0300

cinayet

türkiye

nazmi arıkan

bıçaklama

çanakkale

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Çanakkale'nin Gelibolu içesine bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

çanakkale

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cinayet, nazmi arıkan, bıçaklama, çanakkale