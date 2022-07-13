https://tr.sputniknews.com/20220713/fenerbahcenin-prensip-anlasmasina-vardigi-joshua-king-istanbula-geldi-1058648357.html
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T00:14+0300
2022-07-13T00:14+0300
2022-07-13T00:14+0300
spor
fenerbahçe
istanbul
futbol
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Joshua King, Norveç'in başkenti Oslo'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Norveçli futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Fenerbahçe Kulübü, bonservisi elinde olan futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/tiago-cukur-fenerbahce-icin-istanbulda--1058609534.html
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fenerbahçe, istanbul, futbol
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi.
Joshua King, Norveç'in başkenti Oslo'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Norveçli futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, bonservisi elinde olan futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.