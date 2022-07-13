Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi

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Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/oQksIqJBVM