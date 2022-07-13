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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T00:14+0300
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spor
fenerbahçe
istanbul
futbol
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Joshua King, Norveç'in başkenti Oslo'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Norveçli futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Fenerbahçe Kulübü, bonservisi elinde olan futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/tiago-cukur-fenerbahce-icin-istanbulda--1058609534.html
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fenerbahçe, istanbul, futbol

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi

00:14 13.07.2022
© AAFenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
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Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi.
Joshua King, Norveç'in başkenti Oslo'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Norveçli futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, bonservisi elinde olan futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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