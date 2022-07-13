https://tr.sputniknews.com/20220713/genclik-ve-spor-bakanindan-kyk-borclari-hakkinda-aciklama-gencleri-magdur-etmeyecegiz-1058662443.html
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları hakkında açıklama: 'Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz'
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları hakkında açıklama: 'Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceğiz. İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T13:00+0300
2022-07-13T13:00+0300
2022-07-13T13:02+0300
türkiye
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ekonomi
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceklerini' söyledi ve "İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, "15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/kyk-kredisi-borclarinin-geri-odeme-tutarlari-en-az-2-katina-cikti-1058612021.html
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türkiye, ekonomi, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları hakkında açıklama: 'Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz'
13:00 13.07.2022 (güncellendi: 13:02 13.07.2022) Abone ol
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceğiz. İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceklerini' söyledi ve "İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, "15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar" dedi.