https://tr.sputniknews.com/20220713/genclik-ve-spor-bakanindan-kyk-borclari-hakkinda-aciklama-gencleri-magdur-etmeyecegiz-1058662443.html

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları hakkında açıklama: 'Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları hakkında açıklama: 'Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceğiz. İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T13:00+0300

2022-07-13T13:00+0300

2022-07-13T13:02+0300

türkiye

türkiye

ekonomi

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/67/1041616778_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_89c612ab53f1f8a8d052477c008a37a9.jpg

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceklerini' söyledi ve "İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, "15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220712/kyk-kredisi-borclarinin-geri-odeme-tutarlari-en-az-2-katina-cikti-1058612021.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, ekonomi, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)