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SON DAKİKA| Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları hakkında açıklama: 'Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz'
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https://tr.sputniknews.com/20220713/genclik-ve-spor-bakanindan-kyk-borclari-hakkinda-aciklama-gencleri-magdur-etmeyecegiz-1058662443.html
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları hakkında açıklama: 'Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz'
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları hakkında açıklama: 'Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceğiz. İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceklerini' söyledi ve "İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, "15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/kyk-kredisi-borclarinin-geri-odeme-tutarlari-en-az-2-katina-cikti-1058612021.html
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türkiye, ekonomi, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları hakkında açıklama: 'Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz'

13:00 13.07.2022 (güncellendi: 13:02 13.07.2022)
© AA / Şebnem CoşkunSağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardan biri olan KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı.
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardan biri olan KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA / Şebnem Coşkun
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Ayrıntılar geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceğiz. İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceklerini' söyledi ve "İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, "15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar" dedi.
Türk Lirası, TL, para - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
EKONOMİ
KYK kredisi borçlarının geri ödeme tutarları en az 2 katına çıktı
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