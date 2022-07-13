https://tr.sputniknews.com/20220713/giresun-valiliginden-supheli-mantar-uyarisi-belirtiler-halinde-saglik-kuruluslarina-basvurun-1058660530.html

Giresun Valiliği'nden 'şüpheli mantar' uyarısı: Belirtiler halinde sağlık kuruluşlarına başvurun

Giresun Valiliği'nden 'şüpheli mantar' uyarısı: Belirtiler halinde sağlık kuruluşlarına başvurun

Giresun Valiliği, doğada yetişen mantarlar hususunda dikkatli olunması, şüpheli mantarın kesinlikle tüketilmemesi uyarısında bulundu. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T12:11+0300

2022-07-13T12:11+0300

2022-07-13T12:14+0300

mantar

giresun

türkiye

valilik

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058660387_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6ecd73f0872f58357b0ed6cbb749e61f.jpg

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinde 14 kişinin mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldıkları anımsatıldı.Tedavileri devam eden kişilere acil şifalar dilenen açıklamada, "Doğada yetişen mantarlar hususunda tüm vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmasını ve şüpheli mantarın kesinlikle tüketilmemesini önemle hatırlatıyoruz" ifadesine yer verildi.İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında ise 14 kişinin Giresun, Trabzon, Sivas ve Gümüşhane'deki hastanelerde tedavilerine devam edildiği açıklandı.Ülke genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesi ve tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarının yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülmesi olasıdır. Zehirlenme belirtileri, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmekte ve çeşitlilik gösterebilmektedir" denildi.‘Belirtiler halinde sağlık kuruluşlarına başvurun’Açıklamada, mantarın yenilmesinin ardından 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme belirtilerinin görülebileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220713/giresunda-mantar-zehirlenmesi-14-kisi-tedavi-altina-alindi-1058650998.html

giresun

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mantar, giresun, valilik, uyarı