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https://tr.sputniknews.com/20220713/grinin-elli-tonunun-yonetmeninden-amy-winehouse-filmi-1058675433.html
'Grinin Elli Tonu'nun yönetmeninden Amy Winehouse filmi
'Grinin Elli Tonu'nun yönetmeninden Amy Winehouse filmi
Genç yaşta yaşamını yitiren Amy Winehouse’un hayatını konu alan bir film çekilecek. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
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amy winehouse
yaşam
film
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İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan bir filmin çekileceği duyuruldu. Deadline’ın haberine göre ‘Gri’nin Elli Tonu’ filmini yöneten Sam Taylor-Johnson biyografinin yönetmen koltuğunda oturacak.2011 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının Kuzey Londra’da bir caz şarkıcısı olarak başladığı kariyerini konu alacak olan filmin senaristliğini Matt Greenhalgh yapacak.NTV’nin aktardığına göre, Winehouse’u kimin canlandıracağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 27 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının ünlü şarkısı ‘Back to Black’ ile aynı ismi taşıyacak olan filmin kadrosunun, gelecek haftalarda netleşeceği düşünülüyor.Stranger Things dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, Amy Winehouse’u canlandırmak istediğini dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211108/amy-winehouseun-yuzlerce-esyasi-satildi-geliri-bagimlilik-sorunu-olan-genclere-gidecek-1050595547.html
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amy winehouse, film, millie bobby brown

'Grinin Elli Tonu'nun yönetmeninden Amy Winehouse filmi

17:34 13.07.2022 (güncellendi: 17:39 13.07.2022)
© AP Photo / Matt DunhamAmy Winehouse
Amy Winehouse - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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Genç yaşta yaşamını yitiren Amy Winehouse’un hayatını konu alan bir film çekilecek.
İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan bir filmin çekileceği duyuruldu. Deadline’ın haberine göre ‘Gri’nin Elli Tonu’ filmini yöneten Sam Taylor-Johnson biyografinin yönetmen koltuğunda oturacak.
2011 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının Kuzey Londra’da bir caz şarkıcısı olarak başladığı kariyerini konu alacak olan filmin senaristliğini Matt Greenhalgh yapacak.
NTV’nin aktardığına göre, Winehouse’u kimin canlandıracağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 27 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının ünlü şarkısı ‘Back to Black’ ile aynı ismi taşıyacak olan filmin kadrosunun, gelecek haftalarda netleşeceği düşünülüyor.
Stranger Things dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, Amy Winehouse’u canlandırmak istediğini dile getirmişti.
Amy Winehouse - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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