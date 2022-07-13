https://tr.sputniknews.com/20220713/guney-korede-tarihi-faiz-artisi-1058656890.html

Güney Kore’de tarihi faiz artışı

Güney Kore’de tarihi faiz artışı

Güney Kore Merkez Bankası, 23 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadelesini hızlandırarak politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka böylece yüksek montanlı... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T10:54+0300

2022-07-13T10:54+0300

2022-07-13T10:54+0300

ekonomi

güney kore

faiz artırımı

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058655798_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_86791645ea856edb09a9fca163951507.jpg

Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.25’e yükseltti. Banka, son 5 toplantısında 25’er baz puanlık faiz artışına gitmişti.Banka böylece 1990’ların sonundan beri en büyük faiz artışını gerçekleştirdi. BloombergHT'nin aktardığına göre Başkan Rhee Chang-yong bu miktardaki artışın ‘yeni norm’ olmadığını belirterek, "Enflasyondaki yükselişin devam ederek büyük hasar vermemesi için bu kez 50 baz puanlık faiz artışı yaptık. Enflasyon öngördüğümüz patikada kalırsa durumu yakından gözlemleyerek 25 baz puan artışlarla devam etmeyi umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.Ülkede enflasyon haziranda yüzde 6 ile 1998’ten beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun bir süre daha bu seviyenin üzerinde kalabileceği belirtildi.Karar sonrası para birimi won dolar karşısında yüzde 0.7 yükselirken Kospi endeksi yükselişini sürdürdü. Fed’in agresif sıkılaşmasıyla won bu sene yen’in ardından Asya’da en çok değer kaybeden para birimi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220705/avustralya-merkez-bankasindan-tarihte-bir-ilk-1058320865.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney kore, faiz artırımı, enflasyon