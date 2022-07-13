https://tr.sputniknews.com/20220713/guney-korede-tarihi-faiz-artisi-1058656890.html
Güney Kore’de tarihi faiz artışı
Güney Kore’de tarihi faiz artışı
Güney Kore Merkez Bankası, 23 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadelesini hızlandırarak politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka böylece yüksek montanlı... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T10:54+0300
2022-07-13T10:54+0300
2022-07-13T10:54+0300
ekonomi
güney kore
faiz artırımı
enflasyon
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Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.25’e yükseltti. Banka, son 5 toplantısında 25’er baz puanlık faiz artışına gitmişti.Banka böylece 1990’ların sonundan beri en büyük faiz artışını gerçekleştirdi. BloombergHT'nin aktardığına göre Başkan Rhee Chang-yong bu miktardaki artışın ‘yeni norm’ olmadığını belirterek, "Enflasyondaki yükselişin devam ederek büyük hasar vermemesi için bu kez 50 baz puanlık faiz artışı yaptık. Enflasyon öngördüğümüz patikada kalırsa durumu yakından gözlemleyerek 25 baz puan artışlarla devam etmeyi umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.Ülkede enflasyon haziranda yüzde 6 ile 1998’ten beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun bir süre daha bu seviyenin üzerinde kalabileceği belirtildi.Karar sonrası para birimi won dolar karşısında yüzde 0.7 yükselirken Kospi endeksi yükselişini sürdürdü. Fed’in agresif sıkılaşmasıyla won bu sene yen’in ardından Asya’da en çok değer kaybeden para birimi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220705/avustralya-merkez-bankasindan-tarihte-bir-ilk-1058320865.html
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güney kore, faiz artırımı, enflasyon
Güney Kore’de tarihi faiz artışı
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Güney Kore Merkez Bankası, 23 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadelesini hızlandırarak politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka böylece yüksek montanlı faiz artışı konusunda küresel merkez bankaları arasına katıldı.
Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.25’e yükseltti. Banka, son 5 toplantısında 25’er baz puanlık faiz artışına gitmişti.
Banka böylece 1990’ların sonundan beri en büyük faiz artışını gerçekleştirdi. BloombergHT'nin aktardığına göre Başkan Rhee Chang-yong bu miktardaki artışın ‘yeni norm’ olmadığını belirterek, "Enflasyondaki yükselişin devam ederek büyük hasar vermemesi için bu kez 50 baz puanlık faiz artışı yaptık. Enflasyon öngördüğümüz patikada kalırsa durumu yakından gözlemleyerek 25 baz puan artışlarla devam etmeyi umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Ülkede enflasyon haziranda yüzde 6 ile 1998’ten beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun bir süre daha bu seviyenin üzerinde kalabileceği belirtildi.
Karar sonrası para birimi won dolar karşısında yüzde 0.7 yükselirken Kospi endeksi yükselişini sürdürdü. Fed’in agresif sıkılaşmasıyla won bu sene yen’in ardından Asya’da en çok değer kaybeden para birimi oldu.