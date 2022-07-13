https://tr.sputniknews.com/20220713/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi-117-bin-95-yeni-vaka-tespit-edildi-1058686986.html

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 117 bin 95 yeni vaka

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 117 bin 95 yeni vaka

Türkiye'nin haftalık Kovid-19 vaka tablosu açıklandı. Buna göre 117 bin 95 yeni vaka tespit edilirken, 31 kişi hayatını kaybetti. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T23:20+0300

2022-07-13T23:20+0300

2022-07-13T23:45+0300

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Sağlık Bakanlığı 4-10 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan Kovid-19 tablosunu açıkladı. Tespit edilen vaka sayısı 100 bini aştı. Haftalık can kaybı 31 olurken, 117 bin 95 yeni vaka belirlendi. Buna göre günlük ortalama 16 bin 728 vaka tespit edilmiş oldu.27 Haziran-3 Temmuz haftasında 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıkmış, 25 kişi yaşamını yitirmişti.Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti.Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 148 milyon 117 bin 265 doza ulaştı.

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koronavirüs, son dakika, vaka