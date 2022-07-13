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Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme
Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme
Gümüşhane'deki Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri görüldü. Balık ölümleri ile ilgili soruşturma başlatıldı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T12:44+0300
2022-07-13T12:44+0300
türkiye
balık
toplu balık ölümleri
gümüşhane
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Gümüşhane Özcan Mahallesi’nde Harşit Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri, vatandaşları endişelendirdi. Yaz ayıyla birlikte su seviyesi azalan çay içerisinde yüzlerce balığın ölü şekilde kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, ölümlerin sebebinin araştırılmasını istedi. Çevre sakinleri balıkların dereye dökülen zararlı atıklar nedeniyle öldüğünü iddia ederken, yetkililer su seviyesinin azaldığı çayda balıkların oksijensiz kalmasından dolayı ölümlerin gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü balıklardan ve sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de güzergah üzerinde çaya atılan veya karışma ihtimali bulunan zararlı atıkların bulunması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220506/balik-olumleri-yasanan-balikligole-yem-atmak-yasaklandi-1056130463.html
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balık, toplu balık ölümleri, gümüşhane

Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme

12:44 13.07.2022
© İHA / UĞUR AYDINHarşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme
Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerine inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© İHA / UĞUR AYDIN
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Gümüşhane'deki Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri görüldü. Balık ölümleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Gümüşhane Özcan Mahallesi’nde Harşit Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri, vatandaşları endişelendirdi. Yaz ayıyla birlikte su seviyesi azalan çay içerisinde yüzlerce balığın ölü şekilde kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, ölümlerin sebebinin araştırılmasını istedi. Çevre sakinleri balıkların dereye dökülen zararlı atıklar nedeniyle öldüğünü iddia ederken, yetkililer su seviyesinin azaldığı çayda balıkların oksijensiz kalmasından dolayı ölümlerin gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü balıklardan ve sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de güzergah üzerinde çaya atılan veya karışma ihtimali bulunan zararlı atıkların bulunması için çalışma başlattı.
Balıklıgöl - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
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